Maruja Torres y Edu Galán mantuvieron un diálogo en el Teatro Riera durante la jornada de clausura del encuentro. Damián Arienza

Maruja Torres en el IV Congreso de Asturianía: «Aquí vas por la calle y nadie te juzga»

La hija adoptiva «en funciones» habló con Edu Galán sobre esta tierra, su gastronomía y sus ganas de vivir en Gijón

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:42

Comenta

Las sesiones del IV Congreso Mundial de Asturianía concluían este domingo en el Teatro Riera de la Villa con el buen sabor de boca ... de la divertida conversación pública que mantenían la periodista Maruja Torres, hija adoptiva de Asturias «en funciones» (como matizó ella misma) y el escritor y humorista Edu Galán, además de la música «emigrante» del gaitero José Ángel Hevia y su hermana María José.

