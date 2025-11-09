Maruja Torres en el IV Congreso de Asturianía: «Aquí vas por la calle y nadie te juzga»

Las sesiones del IV Congreso Mundial de Asturianía concluían este domingo en el Teatro Riera de la Villa con el buen sabor de boca ... de la divertida conversación pública que mantenían la periodista Maruja Torres, hija adoptiva de Asturias «en funciones» (como matizó ella misma) y el escritor y humorista Edu Galán, además de la música «emigrante» del gaitero José Ángel Hevia y su hermana María José.

Tras la introducción de Galán, con alusión al nombre del congreso y al término mundial –«en Asturias puedes ser mundial sin haber salido nunca del pueblu», dijo–, su amiga, la veterana reportera, evocó su largo vínculo con la región desde su trabajo cubriendo los conflictos de la minería y de la reconversión industrial en los 80, hasta su presencia en la inauguración de La Santa Sebe en Oviedo o en la Semana Negra de Gijón y sus múltiples estancias puramente hedónicas en diferentes lugares del Principado. Confesó que, junto al paisaje, lo que más le gustaba de su tierra de adopción oficial (lo será definitivamente en el próximo Día de Asturias) es «la calidad humana, la solidez de la gente, y aunque tenéis también momentos bordes, siempre había un tejido social que nos apoyaba al hacer los reportajes, esa solidaridad que os vuelve ciudadanía ejemplar tanto del que se queda como del que se va. Y, además, aquí vas por la calle y nadie te juzga, como ocurre en Madrid o Barcelona», aseguró.

Tuvo elogios también para nuestra gastronomía: «Mi plato preferido es el pote, me parece sublime. Un plato de pobres bien hecho y alimenticio, que te calienta el alma», confesó, y alabó otro alimento, en este caso, espiritual o ambiental, que agradecía con igual grado: «vuestros silencios, los de Asturias, son como los de Víctor Manuel, silencios significativos». Su compañero de diálogo y «profesor de bable» Edu Galán desveló que tras veinte años en Madrid se había reconciliado con Oviedo, su ciudad natal, que «entonces me parecía muy carca», pero que la «perspectiva de la distancia» le había servido para «valorar más Asturias», coincidiendo con la observación de Torres sobre la falta de prejuicios de la gente y el gusto por los placeres de la mesa: «Hace poco estuve aquí con Álex de la Iglesia y él, al que le encanta comer, me dijo que cada vez que venía se sentía como los enanos de 'El Señor de los Anillos' después de un largo viaje al volver a su reino». Abrieron el micrófono a la audiencia y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, le preguntó a Maruja Torres sobre su relación con el pueblo cabraniego de Torazu. La periodista se extendió sobre ello, sobre sus temporadas en Muros del Nalón –«allí se murió mi perrín»–, o en Gijón: «Bajo La Escalerona con mi bastón y paseo por la playa llena de gente también con bastón, a la que se respeta», compartió, y dejó incluso un recado: «Me gustaría vivir aquí, así que si alguien prefiere alquilarle un piso a una viejecita en lugar de a un turista, encantada».

Tras el diálogo, Hevia y su hermana, a la percusión, evocaron a los gaiteros vinculados con la emigración, desde el famoso de Libardón a Remís Ovalle y a su propio caso: «Marché hace 30 años y sigo sintiéndome de aquí porque Asturies ye un estáu mental». Como el congreso: lo que une.