El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mata a cuchilladas a su mujer en su vivienda de Cartagena

La Guardia Civil detiene al presunto autor del crimen machista, de 66 años, con la ropa cubierta de sangre; no existían antecedentes de violencia de género

Eva Cavas y Alicia Negre

Cartagena

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:00

Antonio, un hombre de 66 años, ha sido detenido por la Guardia Civil este martes en la diputación cartagenera de El Algar después de que ... presuntamente matase a cuchilladas a su mujer, Ginesa, de 65 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  4. 4 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 15 distinciones, más que ningún año, para «lo mejor de Asturias»
  7. 7

    La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena
  8. 8

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  9. 9

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  10. 10 Amenaza de huelga en los autobuses urbanos de Oviedo en pleno San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mata a cuchilladas a su mujer en su vivienda de Cartagena

Mata a cuchilladas a su mujer en su vivienda de Cartagena