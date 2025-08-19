Mata a su cuñado de un disparo y luego se suicida en Granada
Un hombre de 60 años, vecino de la localidad de Arenas del Rey, hiere de gravedad a su hermana y acaba con la vida de su cuñado con una escopeta de caza
Laura Velasco
Granada
Martes, 19 de agosto 2025, 10:30
Noche trágica en Arenas del Rey. Una riña familiar acabó en la noche del lunes con un funesto balance. Un vecino de la localidad granadina, ... de 60 años, disparó contra su hermana y contra su cuñado cuando se encontraban en su casa. Los impactos acabaron con la vida del hombre, de 63 años, y dejaron herida de gravedad a la mujer, que tuvo que ser trasladada a un hospital.
Después de estos hechos, de los que alertaron algunos vecinos pasadas las 23.30 horas al 112 de Emergencias de Andalucía, el autor de los disparos se dirigió a su casa, que se encuentra a pocos metros de la vivienda de sus familiares.
Allí, con la misma escopeta, se quitó la vida. Los motivos de la riña y el posterior tiroteo no han trascendido por el momento, según informa IDEAL
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del crimen. El cuerpo sin vida del varón asesinado fue encontrado en su domicilio, en la calle Obispo Hurtado de Arenas del Rey. Y el del presunto autor de los hechos, en su propia vivienda, en la misma calle del pueblo.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
