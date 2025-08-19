El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle Obispo Hurtado de Arenas del Rey, donde ha tenido lugar el crimen.

Mata a su cuñado de un disparo y luego se suicida en Granada

Un hombre de 60 años, vecino de la localidad de Arenas del Rey, hiere de gravedad a su hermana y acaba con la vida de su cuñado con una escopeta de caza

Laura Velasco

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 10:30

Noche trágica en Arenas del Rey. Una riña familiar acabó en la noche del lunes con un funesto balance. Un vecino de la localidad granadina, ... de 60 años, disparó contra su hermana y contra su cuñado cuando se encontraban en su casa. Los impactos acabaron con la vida del hombre, de 63 años, y dejaron herida de gravedad a la mujer, que tuvo que ser trasladada a un hospital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  2. 2 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  3. 3 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  4. 4 Incendios forestales en Asturias | El viento del Norte y la niebla dan un respiro a Cangas del Narcea mientras Degaña lucha contra el reloj
  5. 5 Seis detenidos, tres por tráfico de drogas y otros tres por violencia de género durante el Aquasella
  6. 6 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  7. 7 Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años
  8. 8 Arde una embarcación en el puerto de Luarca
  9. 9 El gobierno asturiano pide más medios en León para aplacar el fuego que amenaza al Principado
  10. 10

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mata a su cuñado de un disparo y luego se suicida en Granada

Mata a su cuñado de un disparo y luego se suicida en Granada