Dos ancianos españoles, expulsados de un vuelo por no hablar inglés Viajeros del vuelo entre Ámsterdam y Madrid han criticado con dureza a la aerolínea por la medida EL COMERCIO Gijón Martes, 6 noviembre 2018, 22:02

Expulsados de un avión por no hablar inglés. Es la desagradable situación que ha vivido un matrimonio de avanzada edad que viajaba de Ámsterdam a Madrid con la aerolínea KLM y que está siendo duramente criticada en las redes sociales por pasajeros y usuarios.

Lo ocurrido grabado y difundido en Twitter por otro de los pasajeros. En el vídeo se escucha la versión del hombre que fue obligado a abandonar el avión. Cuenta cómo la tripulación trató de mover una mochila y él pidió que no lo hicieran «porque tengo un ordenador y no quiero que se estropee», pero no hubo entendimiento.

Según el 'tuitero' que publicó el vídeo, la cosa fue a más por un problema de entendimiento, ya que nadie del personal de vuelo hablaba español y el afectado no hablaba inglés: «Vuelo Amsterdam-Madrid. Sacan a un pasajero español de un avión porque no hay nadie en la tripulación que pueda hablar con el en su idioma. el piloto dice que era imposible comunicarse con él. Vergüenza de compañía #Klm», publicó.

El matrimonio logró el respaldo de varios pasajeros, que gritaban: «Estamos con usted. Nos vamos a quejar por usted».