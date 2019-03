Matrimonios que nunca existieron Andrés Fuentes Calero, vicario judicial de la Diócesis. / ÁLEX PIÑA La Diócesis tramita al año 25 nulidades por causas como adicciones o impotencia y un 80% prospera | «Los gastos del proceso rondan los 3.000 euros, pero hay justicia gratuita para quien no pueda pagarlos», asegura el vicario judicial AZAHARA VILLACORTA OVIEDO. Domingo, 17 marzo 2019, 04:57

«La vida es la mejor novela y tenemos casos que dan fe de ello. Por ejemplo, un caso en el que uno de los cónyuges no podía pasar sin ir a comer a casa de su madre. Y otro en el que un cónyuge le encontró cocaína al otro en el neceser en el viaje de novios. Infidelidades y dobles vidas ya presentes el día de la boda...», revela contra todo pronóstico Andrés Fuentes Calero (Londres, 1962), vicario judicial de la Diócesis de Oviedo, un hombre cuyo hábitat es el secreto, porque en sus manos están los pleitos del Arzobispado. Y, entre los asuntos que dirime, uno «íntimo y muchas veces doloroso» que exige especial discreción y que ocupa buena parte de sus jornadas: las nulidades matrimoniales.

Alrededor de 25 personas deciden iniciar ese proceso cada año en Asturias. La mayor parte, «mujeres entre los 35 y los 40 años que llevan poco tiempo casadas» y que, contra la creencia popular que equipara la nulidad a una suerte de divorcio canónico, tratarán de demostrar que el vínculo conyugal nunca existió.

Más de un 80% de esos cónyuges verán cómo sus demandas prosperan. Pero, antes, han de enfrentarse a un camino que suele prolongarse durante un año y que sufrió importantes cambios con la reforma ordenada por el Papa Francisco en estos procesos en diciembre de 2015.

Principales causas de la nulidad matrimonial Impotencia El varón debe ser capaz de erección, penetración y eyaculación para que el matrimonio se pueda consumar. En el caso de la mujer, puede padecer frigidez. También hay causas psíquicas. Vínculo Si una persona está casada canónicamente y logra contraer otro matrimonio –por ejemplo, en otra ciudad o país– sin que nadie lo sepa, este será nulo. Consanguinidad Dos hermanos o un sobrino y un tío no pueden casarse. En el caso de primos hermanos, el obispo puede dispensar ese impedimento. Por defecto de forma Son las causas menos frecuentes. Se da, por ejemplo, cuando una boda es celebrada por otro sacerdote distinto al de la parroquia donde figura el expediente de bautismo de la novia y sin la delegación del párroco. Defecto de discreción de juicio No ser capaz de valorar adecuadamente lo queentraña el matrimonio tanto en abstracto como en el caso concreto, bien sea por limitaciones de la personalidad del que se casa como de las circunstancias en las que se toma la decisión. Coacción o miedo Un ejemplo: hay un embarazo y los padres presionan a los jóvenes para que se casen. Si se logra probar que uno de los dos no han sido libres para manifestar el consentimiento, ese matrimonio puede ser declarado nulo. Incapacidad para asumirlas obligaciones del matrimonio Una dependencia psicológica de uno de los cónyuges al padre, madre, un hermano o un amigo es un trastorno de la personalidad, que, pese a no ser considerado una enfermedad mental, sí le incapacita. También cualquier tipo de adicción importante a sustancias tóxicas o al juego, o los diversos trastornos de la personalidad, especialmente aquellos que inciden negativamente en las relaciones interpersonales. Dolo provocado para obtener consentimiento Ser estéril no es causa de nulidad si el otro está al corriente. En cambio, si la persona sabe que lo es y lo oculta porque si no no se celebra el matrimonio, sí es causa de nulidad. Simulación del matrimonio por exclusión de una de sus propiedades esenciales unidad o fidelidad, indisolubilidad y apertura a la vida). Por ejemplo, si alguien se casa sin intención de tener hijos.

El fin principal de la reforma impulsada por el Pontífice argentino «era lograr que la justicia eclesiástica fuese accesible y cercana a los fieles e impedir cualquier tipo de abuso económico». Y, para eso, nada mejor que alejar el inicio de las causas de los bufetes y acercarlas a las parroquias o al propio Arzobispado, donde el demandante deberá recoger un cuestionario que habrá de rellenar de forma exhaustiva. Preguntas que van «desde el origen familiar a cómo ha sido el noviazgo pasando por cómo tomó la decisión de casarse y cómo aparecieron los problemas».

En esa fase prejudicial es la propia Iglesia la que trata de determinar si puede haber caso y no el letrado de turno. «Se ve si hay viabilidad y con qué material probatorio se podría contar. Pero todo, en sede de comunidad cristiana. Lo que el Papa Francisco no quiere es que esto empiece en el despacho de un abogado. Porque, por ejemplo, antes había gente que no podía asumir los costes del proceso y el letrado le decía que pidiese un crédito, cuando quien no cuenta con recursos tiene derecho a la justicia gratuita. O había personas a las que llevaban a causas temerariamente, cuando no había fundamento ni pruebas».

El Arzobispado, en cambio, «comprueba si es una persona que puede hacer frente a los costes del abogado y el procurador, en torno a los 2.000 euros. Y, en ese caso, le damos la lista de los letrados que tenemos autorizados, para lo que tienen que cumplir dos requisitos: contar con formación específica y la identidad cristiana, que sean católicos practicantes».

Dos mil euros que terminan por sumar 3.000 cuando se añaden los honorarios del perito psiquiatra o psicólogo si fuese necesario (400 euros) y las tasas del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis, presidido por el propio vicario judicial y encargado de dictar la sentencia final tras escuchar a las partes (cada vez más por videoconferencia, porque alguna de ellas reside hasta en otro continente), los testigos y el Ministerio Fiscal, que aquí es el llamado Defensor del Vínculo.

«Ahora bien, ¿que la persona no puede pagar o no al 100%? Le asignamos un abogado de forma gratuita y solo se le cobran los honorarios del perito. Eso sí: comprobando que tampoco se cometan abusos, porque a veces te aparecen con un BMW y nos ocurrió también que alguien que venía a pedir justicia gratuita tenía a la venta una casa por más de un millón de euros».

No es lo habitual, precisa Andrés Fuentes, decidido a romper con el mito de que «solo consiguen la nulidad los que aparecen en el '¡Hola!'» tras desembolsar fuertes sumas.

Las causas de nulidad son las mismas para 'famosos' que para anónimos. Y, aunque existen muchos motivos por los que un matrimonio puede ser considerado no válido, el Código de Derecho Canónico los divide en tres grandes grupos: las prohibiciones para contraer matrimonio en virtud de circunstancias objetivas que concurren en las personas (impedimentos); las formalidades que se deben seguir para contraer un matrimonio válido (defectos de forma) y las circunstancias internas que afectan a la voluntad de quienes van a contraer matrimonio y hace este inválido (vicios de consentimiento), los más numerosos.

La casuística es de lo más variada: «Impotencia, adicciones, inmadurez... Sadismo o problemas de abusos en el seno familiar que luego generan muchas dificultades psico-sexuales. Hay gente que se casa por una apuesta, porque está deprimida y lo ve como una huida hacia adelante o porque lo decidió viniendo de fiesta. Tuvimos incluso un caso muy llamativo en el que una persona que se quería casar y ya estaba casada puso, por su cuenta y riesgo, en la partida de bautismo: 'Matrimonio declarado nulo'».

Y, si la nulidad es patente, existiendo pruebas claras previas al proceso y se da conformidad entre las partes, existe un procedimiento abreviado en el que es el propio obispo quien dicta sentencia únicamente si es favorable, «pero solo se ha utilizado en una ocasión». De lo que no se libra un tercio de los cónyuges es de terminar con «un veto en el que se indica que no pueden volver a casarse por la Iglesia para proteger a terceros».