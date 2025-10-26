Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente La nueva normativa busca aumentar la seguridad y unificar criterios europeos a la hora de reconocer el documento en todo el mundo

Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI aunque tengan uno de carácter permanente. El Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado esta medida con la intención de reforzar la seguridad de los documentos de todos los ciudadanos europeos y hacerlos compatibles con los estándares internacionales.

De este modo se intentan evitar problemas en vuelos internacionales como el que le sucedió a Luis Carbó, un hombre de 89 años al que Ryanair no le permitió tomar un avión de regreso a España en Países Bajos por portar uno de estos documentos 'permanentes'.

El plazo para renovar este tipo de documentos permanentes se extiende hasta el 3 de agosto de 2031.

Este tipo de DNI permanente se le otorgaba principalmente a las personas mayores de 70 años o con algún tipo de invalidez reconocida, y tenía como objetivo minimizar la carga de trámites administrativos para estos colectivos.

A pesar de que el documento perderá la definición de 'permanente', la nueva fecha de caducidad que se le otorgará al nuevo documento será el 1 de enero de 9999, con lo que en la práctica será 'permanente' de nuevo. Los titulares de ete tipo de DNI pueden pasar a renovarlo por las oficinas de la Policía Nacional sin necesidad de pedir cita previa.

El nuevo documento incorporará medidas de seguridad como un chip electrónico en el que se almacenarán datos biométricos del titular, como la fotografía o las huellas dactilares.

Este cambio sólo afectará a los DNI permanentes expedidos entre 1990 y 2006, ya que a partir de esta última fecha ya se venía utilizando la fórmula de la caducidad el 1 de enero de 9999.