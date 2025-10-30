El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una persona mayor camina por una calle. A. Aguilar

El 16% de los mayores, en riesgo de soledad no deseada

Un estudio señala que las principales tasas de soledad se dan entre los 55 y 59 años y en mujeres

C. P. S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:03

Comenta

El 16,2% de los mayores están en riesgo de soledad no deseada, según los resultados del informe Redes para la Vida, presentado este ... jueves por EmancipaTIC, una investigación que ha contado con el apoyo del Imserso y la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela. «La soledad no es una enfermedad, pero sí es una condición que la produce, un fenómeno que genera problemas de salud mental y física. Por ello es fundamental abordarla desde todos los frentes posibles», indica José Manuel Azorín, presidente de EmancipaTIC.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  6. 6

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  7. 7 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  8. 8

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  9. 9

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  10. 10

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El 16% de los mayores, en riesgo de soledad no deseada

El 16% de los mayores, en riesgo de soledad no deseada