El mensaje de apoyo de la madre de Yéremi Vargas a Andy y Lucas

Sábado, 1 septiembre 2018

'Justicia ya'. Bajo el lema, nueve fotos, las de las víctimas de algunos de los crímenes que han sacudido a la ciudadanía española en los últimos años, como Gabriel Cruz, Diana Quer o Marta del Castillo. Así era la camiseta mostrada por el dúo Andy y Lucas en uno de sus conciertos. La intención parecía buena, pero ha desatado una agria polémica. La madre del pequeño Gabriel, Patricia Ramírez, rechazó la utilización de la imagen de su hijo y la respuesta de Lucas González a desatado una oleada de críticas contra ambas partes que parece lejos de acabarse.

Y es que no solo miles de ciudadanos anónimos están dando su opinión en las redes sociales. Otras víctimas reconocidas han tomado parte, en este caso, a favor de los artistas. La madre de Yéremi Vagas, el niño canario que desapareció sin dejar rastro hace una década, o el padre de Marta del Castillo han respaldado el gesto.

«Todo mi agradecimiento a los cantantes Andy y Lucas por sacar la foto de nuestro Yéremi con muchas otras víctimas. Ojalá todos fueran igual. Me encantaría que lo sigan haciendo. Gracias por no olvidarnos», ha escrito la madre de Yéremi, Ithaisa Suárez, en su perfil de Instagram.

Por su parte, el padre de Marta, Antonio del Castillo, ha retuiteado un mensaje en el que dan las gracias a Andy y Lucas por su canción 'Pido la palabra'. El mensaje dice: «Qué grandes sois coño. No he podido llorar y disfrutar más hoy. Esta canción, pasen los años que pasen siempre me emocionará. ¡Gracias por ser como sois!».