«El mensaje es que tú pones el límite» Tita García y Víctor Loira, ayer, junto a la ría de Ribadesella, donde hoy comienza el ultra triatlón. / XUAN CUETO Víctor Loira será el primer ostomizado en completar un triatlón de más de 500 kilómetros. Lo hará en Ribadesella para visibilizar la enfermedad GLORIA POMARADA RIBADESELLA. Jueves, 10 septiembre 2020, 01:39

Recorrer más de quinientos kilómetros en tres días a nado, en carrera y en bicicleta parece ya un imposible para un deportista común. El reto es aún mayor si la persona que lo afronta porta una bolsa de ostomía y ocho sedales perianales de drenaje y padece la enfermedad de Crohn. Detrás de esa hazaña pionera en España se encuentra Víctor Loira, un gallego de 48 años que hoy emprenderá la 'Ultra Triatlón Tierra Astur' desde Ribadesella. En esa carrera, una de las más exigentes del panorama nacional, participarán una quincena de deportistas. Ninguno con una situación como la de Loira, a priori adversa pero que ha sabido convertir en oportunidad. La meta no está para él en récords ni victorias, sino en visibilizar los problemas que padecen las personas ostomizadas y con enfermedades intestinales, así como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), de la que está aquejada su esposa, Tita García. «El ultra es una vivencia, lo hago porque me gustan los desafíos grandes. El reto está en el día a día», cuenta Loira, quien es además vicepresidente de la Asociación Socio Sanitaria de Enfermedades Inflamatorias Intestinales (ASSEII). Él mismo fue uno de sus fundadores en 2013 y en estos años no ha dejado de completar retos, como dar la vuelta a Galicia en patinete o ir desde Marín -donde reside- a Guadalajara en bicicleta. «El mensaje es que tú pones el límite. La mayor alegría es ayudar a la gente a salir del bache», cuenta el gallego. El proceso de aceptación, reconoce, es complejo. «Tener una bolsa, al principio, supone un rechazo total, pero la acabas queriendo. Yo a mi bolsa la quiero», dice con rotundidad.

Tras meses de preparación, cuando esta mañana se lance a las aguas de la ría del Sella lo hará siendo consciente de que, en su caso, no solo «dependes de los entrenamientos, sino de que te encuentres bien o no». Por ello cuenta que no será una derrota si se ve obligado a abandonar. «La salud es lo primero. Si tengo que salir del agua no es un fracaso: es una vivencia igual», afirma. Recuerda además que en todo momento sigue las indicaciones médicas. «Hace tres meses, el médico me echó la bronca porque estaba bajo, pero el viernes ya me dio el visto bueno tras ver las analíticas», precisa. Una vez en carrera y «a solas con uno mismo», su filosofía es la de «pensar en positivo» y compensar entre fortalezas y obstáculos. «Yo la bici la llevo bien, me da tranquilidad por el tema de la bolsa, pero del agua tengo que salir cada hora para ver cómo la llevo», explica. En total, serán 10 los kilómetros a nado, 410 en bici y 84 en carrera, todo ello por enclaves del Oriente como el Sella, Arriondas, El Fitu o Colunga. La distancia puede parecer larga, pero Loira tiene claro que el verdadero «camino por andar» es el de la enfermedad. Sin ir más lejos, habilitar baños para ostomizados. «En España hay unos 40 y 35 están en Galicia. Queda mucho por hacer», recuerda.