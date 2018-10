Las mentiras que nos comemos, según la OCU Logo de la campaña de la OCU #NoCuela. Esta organización ha lanzado la campaña #NoCuela para desmentir falsas informaciones sobre los alimentos EL COMERCIO Gijón Miércoles, 3 octubre 2018, 22:23

La Organización de Consumidores (OCU) ha lanzado la iniciativa #NoCuela, un proyecto con el que pretende señalar y desmentir informaciones que no se ajustan a la verdad y que perjudican a los usuarios ya que, en la mayoría de los casos, van en contra de sus intereses, de su modo de vida o incluso de su propia salud.

Según OCU, actualmente proliferan infinidad de noticias que, aunque no siempre son malintencionadas, pueden ser dañinas para el consumidor, especialmente si afectan a asuntos relacionados con la alimentación. Otras veces, sin embargo, estas falsedades son creadas y difundidas de forma tendenciosa, con el único objetivo de confundir y engañar a la opinión pública y a los consumidores.

Esta iniciativa contará con la ayuda de un comité de expertos, que prestarán su colaboración para detectar y combatir bulos y engaños en el ámbito del consumo.

Además, la Organización de Consumidores pretende contar con la participación de todos los consumidores, que a través del hashtag #NoCuela y del correo electrónico nocuela@ocu.org, podrán compartir y difundir la información desmentida e incluso solicitar a OCU que investigue cualquier información dudosa para que compruebe su veracidad.

Estos son algunas de las mentiras que la OCU difundió:

Letra pequeña de una promoción

Una promoción de Carrefour anunciaba que era posible conseguir hasta en 80% de descuento en hasta 10.000 productos, y por lo menos te garantizaban un 10%... pero el procedimiento no fue claro según la OCU, ya que alertaba del escaso surtido de productos con la etiqueta de ese descuento.

La organización de consumidores advierte de que no se trata de un descuento directo, sino de un vale que podrá ser usado en las dos semanas siguientes en otra compra. Por otro lado, denuncia que los productos sujetos a rebaja están marcados para que sean identificables, pero que el cliente no conocerá el importe del descuento hasta llegar a la caja. Porque el porcentaje está marcado en el código de barras de una tarjeta que el consumidor recibe al entrar al supermercado, pero que no contiene información acerca de la rebaja de la cual se va a beneficiar.

Zumos que no son tal

La OCU denunció a través de su campaña #EtiquetasTrampas que algunos zumos que se vendían como tal eran néctares en realidad. ¿La diferencia? Los néctares solo contienen la mitad del contenido en fruta, la otra mitad es azúcar. Hay que fijarse en la letra pequeña para descifrarlo.

Jamón york que quieren vender como jamón

La OCU advierte de que el producto que vemos en el supermercado con el nombre de York no se trata de jamón, sino que es una mezcla de otras carnes de cerdo.

¿Dónde se crían las gallinas de los huevos que comemos?

Los huevos también llevan a confusión por sus códigos, a veces incomprensibles. El código 1 indica que las gallinas son criadas al aire libre. Y así lo especificaba en la imagen estampada en el paquete de los huevos Roig, junto a la frase: de gallinas en libertad. La OCU aseguró que estos huevos tenían un código 2, es decir, que las gallinas habían sido criadas en suelo (y no en jaula), pero sin acceso al aire libre.