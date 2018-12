Además de la calidad asistencial, la relación médico –paciente es uno de los factores que más valoran las personas cuando se trata de la salud. Especialmente cuando, además, su visita nos genera cierta intranquilidad PUBLIRREPORTAJE Viernes, 14 diciembre 2018, 11:30

Ya sea en niños o en adultos, el miedo al dentista es quizás uno de los más habituales, por eso al margen de los avances tecnológicos y la formación del profesional, lo que más valoran los pacientes es la seguridad y el trato cercano, personalizado y casi familiar que les brinden. Algo de lo que saben y mucho en Clínica Dental Beatriz Vega, cuyos pacientes acuden con absoluta tranquilidad sea cual sea la complejidad de su problema bucal

De reciente apertura -Avenida Schulz, 7- la clínica está dirigida por la odontóloga Beatriz Vega, a quién le avala una dilatada trayectoria. Licenciada en odontología por la universidad de Oviedo, profesora del Máster de Cirugía Oral Implantología y Periodoncia de la Universidad de León desde 2011; profesora del Curso de Experto en Implantoprótesis de la Universidad de León desde 2016 y Profesora colaboradora de los Cursos de Sedación Consciente en Odontología del Consejo General de Dentistas de España, Beatriz es además autora de múltiples comunicaciones y artículos. Hoy hablamos con ella sobre los servicios que ofrecen y la filosofía de trabajo que mejor les define como clínica dental.

- Hace apenas dos meses que la clínica abrió sus puertas, ¿qué tal han sido los comienzos, satisfecha con la acogida?

Tremendamente satisfecha. Todos los comienzos son duros, pero reconocemos que estamos gratamente sorprendidos con la buena acogida. Llevamos muchos años en la profesión, y tenemos pacientes que nos han seguido hasta este nuevo proyecto, pero la respuesta del barrio ha sido maravillosa.

- ¿Cuál diría que es su filosofía de trabajo, lo que mejor les define…?

Creo que dos cosas: sentirnos orgullosos de lo que hacemos y la sencillez. Estoy muy orgullosa del equipo que he conseguido juntar para este proyecto. Me he traído lo mejor de lo que he conocido en estos años. Gente que comparte mi visión de la profesión: respeto por las personas y respeto por nuestra profesión. Hacer lo que realmente se necesite, y además hacerlo bien.

-¿Con qué tipo de servicios se va a encontrar sus pacientes cuando acuden a su clínica?

Con el que necesiten. A veces será un empaste, y otras veces se necesitarán tratamientos más complejos: endodoncias, cirugía, implantología, estética, ortodoncia, periodoncia...Tratamos además otras patologías en colaboración con otras especialidades médicas: somos especialistas en tratamientos de roncopatías y SAHS (Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño) y patología ATM (Temporomandibular).

-Antes hablábamos de miedo al dentista, ¿Sigue siendo todavía un problema frecuente?

Desgraciadamente sí. Aunque en la mayor parte de los casos este problema se trata de la manera más simple: generando confianza en el paciente. Una atmósfera de tranquilidad, un trato cercano y demostrando que puede confiar en nosotros. Para los casos más graves de «fobia dental» existen técnicas de sedación consciente con las que paciente permanecerá consciente, tranquilo y controlado.

-Un buen diagnóstico es esencial cuando hablamos de salud, ¿Cuáles son los pasos cuando les visita un paciente?

La primera vez que el paciente viene lo más importante es perder un ratito juntos hablando, que nos cuente lo que le ocurre, lo que necesita, y a partir de ahí enfocar su tratamiento. Necesitaremos hacerle unas preguntas sobre su salud, explorar su boca y en algunos casos realizaremos alguna prueba diagnóstica más concreta. Es importante conocernos, que nos cuente qué le ocurre y nosotros le expliquemos cuáles son sus posibilidades.

- Hablando de la importancia de la relación médico-paciente… en las clínicas dentales muchas veces ocurre que en lugar de tu odontólogo el paciente es atendido por personal de la clínica en continuo cambio…

Sí, es cierto que esa es una práctica bastante habitual, pero nosotros no somos una macroclínica en la que cada día será atendido por un odontólogo distinto. Desde la 1º cita, todos los pasos de su tratamiento y hasta el alta definitiva está dirigido por mí, no hay un solo paciente que yo no vea. Nuestras colaboraciones con otros especialistas son puntuales y sólo cuando es necesario para determinados tratamientos.

-Y ya para terminar, recientemente habéis puesto en marcha una promoción ¿en qué consiste cuáles son sus ventajas?

Como hablamos, estamos tremendamente agradecidos por la acogida recibida, y queremos celebrar nuestra primera Navidad juntos poniendo facilidades a nuestros pacientes, por eso durante los meses de Diciembre y Enero los tratamientos con implantes dentales cuentan con una promoción del 20% de descuento.