«Tengo miedo a lo que vendrá»

C. DEL RÍO salinas. Lunes, 8 de junio 2020 | Actualizado 10/06/2020 10:13h. Comenta Compartir

El Fergon's de Llaranes es también 'el bar de Sara'. De Sara Blanco Martínez, que antes estuvo en el bar Tineo (El Pozón) luego en el Tropical. Cuando hace diecinueve años cogió esta cafetería tenía muy claro que no quería más chigre, sino un establecimiento con un horario más llevadero. El Fergon's abre de lunes a domingo, de ocho de la mañana a medianoche. Llevadero, dicho por ella. «Ahora estoy pensando en rebajar un poco el horario porque ya me voy haciendo mayor», confiesa. Lo cierto es que los años no se le notan, pero nadie duda de lo mucho que pueden agotar tantas horas y tantos años al frente de un negocio hostelero.

Fue lo que conoció desde niña. Sus padres tenían el bar Tineo, que abría temprano por los trabajadores de Ensidesa, y del que posteriormente se hizo cargo Sara. Después alquiló el Tropical, pero se «arriesgó», financieramente hablando, y compró el Fergon's, uno de los locales con más recorrido del barrio, unos cuarenta años. «Buscaba una cafetería con otro horario porque, en los otros bares, llegué a abrir veinticuatro horas», expone.

Redujo el horario, pero no el ritmo porque, según confiesa, el año pasado por primera vez disfrutó de quince días de vacaciones. Por eso este confinamiento lo saboreó como verdaderas vacaciones. «Disfruté de mi casa como nunca, aunque esto ha sido muy duro para la hostelería», matiza. Reabrió en fase dos y sin bocadillos ante la duda sobre si el cliente los pediría. Pero lo hizo y eso animó a una hostelera que reconoce que «la mayoría de la gente está respondiendo muy bien, aunque siempre hay alguien que te dice que en Avilés lo dejan entrar sin mascarilla». Provocación que con una veterana como Sara no cuela.

Esta es la anécdota porque, como remarca, agradece la fidelidad de unos clientes que han hecho posible que ella lleve casi veinte años al frente del Fergon's. Alguno quizás hoy no lo lea porque Sara no se ha animado a comprar la prensa que atrae a un porcentaje importante de la clientela. «Toda la vida la he comprado sin ni siquiera plantearme que me habría pagado unas vacaciones», se ríe. Pero sabe que tiene que tenerla porque «la gente me pregunta por ella». La Organización Mundial de la Salud recuerda que es seguro y que a través de sus páginas no se contagia el virus.

Una de las características de este local es su despacho de loterías, que en 2012 dio un millón y medio de euros. Recuerda que cuando cerró el kiosco Yapeyú, en El Pozón, Loterías y Apuestas del Estado informó a todos los locales del barrio y puso en marcha un concurso que ganó 'el bar de Sara'. Desde entonces, en una esquina de la barra, donde antaño se encontraba la barra baja, está la mampara con la máquina de la suerte y la esperanza.