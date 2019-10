Los 'millenials' valoran más las experiencias que el éxito profesional Las prioridades de los jóvenes han evolucionado, tener hijos, comprar una casa u otras señales tradicionales de «ser adultos» ya no están en su lista de ambiciones COLPISA Madrid Martes, 29 octubre 2019, 11:03

Las prioridades de las nuevas generaciones están evolucionando. Ahora, viajar y ver el mundo encabezan la lista de prioridades, mientras que tener hijos, comprar una casa u otras señales tradicionales de ser adultos no están en su lista de ambiciones. Esas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado 'What Workers Want 2019', una encuesta elaborada por Deloitte en la que han participado 13.416 millennials de 42 países y 3.009 jóvenes de la Generación Z de 10 países.

Estas generaciones valoran las experiencias que el éxito profesional en este momento de sus vidas y, en el ámbito profesional, prefieren actuar y ser dueños de sus vidas a esperar a que sus trabajos o las instituciones les soluciones los problemas. Cabe destacar que, durante sus primeros diez años de experiencia laboral, los 'millenials' han tenido un crecimiento económico mucho menor que cualquier otra generación anterior. Sin embargo, es probablemente la generación más empoderada hasta la fecha: 100% nativos digitales, más informados y más ambiciosos. En general, son curiosos y están constantemente en periodo de aprendizaje.

Según los resultados de la encuesta, ambas generaciones están deseando dejar su huella en el mundo, por eso buscan diferenciarse, toda la información que consumen les da criterio y buscan que se les trate de manera individualizada. Quieren tener la oportunidad de expresar su «verdad individual» – ya que los 'backgrounds' sociales y los perfiles sociodemográficos ya no importan.

En anteriores décadas, los jóvenes buscaban un trabajo estable en el que poder crecer hasta conseguir antigüedad. El objetivo era alcanzar un mayor salario gracias a la experiencia adquirida año tras año en esa misma empresa, pero la situación actual es diferente. Los jóvenes de ahora buscan mejorar, pero la mejora no la asocian únicamente al salario, sino a las experiencias como, por ejemplo, tener un coche de empresa, beneficios exclusivos, cenas, viajes, etc.

Huyen de la normalidad buscando ese punto diferencial. Se cansan rápido de la rutina, y esto les hace estar en una constante búsqueda de novedades. Quieren cambiar el mundo dando una vuelta a las reglas del juego de la sociedad actual, y eso incluye también su vida profesional, por ello les aburren las clásicas entrevistas de trabajo y con ellos ya no valen las técnicas habituales de Recursos Humanos. Ahora los grandes reclutadores generan dinámicas en las que los candidatos deben demostrar su habilidad para resolver problemas.

Un proceso de selección fuera de lo común

Siguiendo esta tendencia creciente, BMW ha reinventado un proceso de selección del candidato perfecto para lanzar el nuevo BMW Serie 1, THE 1. Para ello, la marca ha abierto una convocatoria masiva para el proceso 'The Upgrade', en el que ofrece a una persona una serie de mejoras y experiencias que comienzan con un cambio de coche (una unidad del nuevo BMW Serie 1).

Los finalistas se irán seleccionando a través de varias pruebas en las que deberán demostrar su afinidad con el nuevo BMW Serie 1modelo de BMW, poniendo a prueba sus capacidades y conocimientos en un 'test drive' con examinadores expertos de la marca, una entrevista personal y tres pruebas de habilidad que determinarán quién es el candidato perfecto para el premio.

El proceso de inscripción se ha abierto el día 22 de octubre y las primeras pruebas se celebrarán los días 13 al 17 de noviembre en Madrid. Podrán hacer la prueba hasta 1785 personas y, de ellas, los 20 participantes más afines al coche pasarán al evento final que tendrá lugar en el Hotel Plaza España el 20 de noviembre.

Los 20 seleccionados deberán ir pasando pruebas de una planta a otra, consiguiendo así ascender hasta poder lograr el 'upgrade', es decir, el coche y las experiencias añadidas durante todo un año.