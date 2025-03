El Ministerio da por buenas las modificaciones añadidas al proyecto del Chao

MIGUEL ROJO GIJÓN. Martes, 22 de diciembre 2020, 02:27 Comenta Compartir

El Ministerio de Cultura envió ayer una nota de prensa en la que se hacía eco de su acuerdo con la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias sobre «la modificación del Proyecto de consolidación del yacimiento arqueológico del Chao Samartín (Grandas) para garantizar que las intervenciones previstas en este castro respeten los criterios de conservación y restauración que establece la legislación española». Un acuerdo que no implicaba modificación, sino añadido al proyecto original, que se aprobó en julio y que preveía que no se reconstruirá el muro oeste de la plaza P-III, sino que se consolidará la ruina existente; valorar escalonar la excavación del foso por la zona menos visible, en vez de a través de la rampa proyectada, y usar materiales del yacimiento para reforzar la cimentación. Mejoras que no eran suficientes para los expertos.