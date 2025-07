La ministra Redondo sobre la fiesta de Lamine Yamal: «Es un referente de la juventud y debe asumir esa responsabilidad»

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha referido este miércoles a la polémica fiesta organizada por Lamine Yamal para celebrar su 18 cumpleaños en ... una masía de Barcelona, y para la que contrató a «chicas de imagen» y, al parecer, también a personas con enanismo. Redondo ha dicho que Yamal «es un chaval muy joven, pero ahora mismo es un referente de la juventud española y tiene que asumir su responsabilidad, le guste o no, por su capacidad de movilización de esa juventud». A su modo de ver, esa decisión de contratar a modelos a la que supuestamente se les preguntó por la talla de pecho, «ha sido un error de juventud, pero un error que tiene trascendencia y yo creo que él y su entorno deben cuidar un poquito más esa imagen y esa responsabilidad que tiene que asumir como referente de la juventud».

En una entrevista este miércoles en el programa 'Las Mañanas' de RNE, la ministra, por otro lado, también ha dicho que no entiende la decisión de un juzgado de familia de Granada y de otro de Italia que obliga a Juana Rivas, condenada por sustracción de menores, a devolver a su hijo pequeño a su padre, Francesco Arcuri, el próximo martes 22 de julio para que vuelva con él a Italia, decisión que la mujer granadina recurrirá ante la Audiencia Provincial.

Redondo se mostró sorprendida de que los juzgados de familia «aceleren» los procesos sin esperar a que se resuelvan las denuncias penales que Rivas interpuso contra su exmarido por violencia de género y maltrato a sus hijos. De hecho, Arcuri, expareja de Rivas, será juzgado el próximo 18 de septiembre en Italia por presunto maltrato habitual, físico y psicológico a sus dos hijos.

«La jurisdicción civil va avanzando con paso muy rápido y sin embargo no se espera a que se resuelva el tema penal, el tema del maltrato y del posible abuso, por lo tanto yo sinceramente no entiendo esa decisión judicial, tanto en la jurisdicción italiana como en la jurisdicción española, no entiendo esas prisas, esa velocidad sin esperar al proceso penal y a la sentencia penal. Creo que lo lógico, por el interés superior del menor, es dilucidar si este padre es una persona que puede hacerse cargo de la custodia de ese menor y de esa patria potestad», ha dicho la ministra. «La ley integral contra la violencia de género es clara, y también la ley de protección del menor. El interés superior del menor debe primar sobre esa falta de coordinación de jurisdicciones», ha añadido.

Para la ministra, la decisión penal debería, de alguna manera, «conformar la decisión civil». «Si tenemos un proceso abierto en materia de maltrato o de violencia de género habrá que dilucidar esa cuestión, si se ha producido violencia de género, si se ha producido maltrato, porque en ese caso el interés superior del menor está en no convivir con el maltratador, en no convivir con la persona que ha agredido a la madre o incluso al menor».

Ley contra la violencia vicaria

La ministra, por otro lado, confirmó que tras el verano prevé llevar una batería de medidas feministas al Consejo de Ministras, entre ellas un anteproyecto de ley para abolir la prostitución, una medida que no está totalmente consensuada en el seno del propio Gobierno, donde hay discrepancias y diversidad de opiniones al respecto. «Soy optimista por naturaleza y creo que la sociedad española está preparada y la democracia española está preparada para dar un salto como han hecho otros países del mundo en los que la erradicación y la abolición de la prostitución lo que está consiguiendo es una sociedad más equilibrada, más equitativa, más sana y más democrática. Tenemos la necesidad y la obligación de dar ese paso adelante para abolir la prostitución y sobre todo para abolir toda la industria de la prostitución, una industria muy lucrativa que está sostenida sobre la esclavitud de las mujeres. Porque en el 98% de los casos las mujeres no tienen opción, son tratadas, son deshumanizadas, son consideradas objeto y de ahí es muy fácil luego pasar a la violencia y a un machismo en el ámbito del hogar».

También ha anunciado la preparación de una ley específica contra la violencia vicaria, aquella violencia ejercida por el hombre para hacer daño a la mujer a través de sus hijos. «Es una ley importante porque por primera vez pone el foco en algo que no está regulado en nuestro país, que es la violencia que se produce sobre una persona interpuesta para hacer daño a la madre. Creo que hay mucho que regular para erradicar esas conductas aberrantes y terribles de nuestra sociedad». La ministra recordó que en lo que va de año tres niños han sido asesinados por sus padres para hacer daño a la madre. En 2024, fueron nueve 2024 (cinco niños y cuatro niñas), el dato anual más alto desde que comenzaron los registros.