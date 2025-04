En la misma parcela durante 51 años

P. A. MARÍN ESTRADA PERLORA (CARREÑO). Viernes, 3 de julio 2020, 01:32 Comenta Compartir

Ramona Suárez Valdés sale con paso decidido de la puerta de lona de su casa de verano, una caravana con avance varada en la parcela que ocupa esta ovetense desde hace más de medio siglo en el cámping de Perlora. «Esto se abrió en el 69. Al año siguiente ya estábamos aquí mi marido y yo con la tienda puesta. Debo ser la más veterana, aunque hay 'vecinos' que llevan viniendo cuarenta años o más. Es como un pueblín, donde todos nos conocemos y ayudamos, pero a la vez siendo independientes, cada uno en su sitio viviendo su vida», explica la decana del recinto. Desde su terraza de 'prau' se divisa a un lado la ensenada de Perán y al otro lado el puerto de Candás: «Aquí no tengo televisión. ¿Con estes vistes pa qué la quiero? Estoy así muy tranquila. Oigo la radio y me relajo. Ye lo que toca en verano», apunta.

A sus 86 años, exhibe un vitalismo y un humor envidiables. Tira de ellos para relatar cómo pasó el confinamiento en su piso de Oviedo: «Me lo tomé con filosofía. Sabía que estaba todo el mundo igual y aproveché para hacer cuatro o cinco manteles». Cuenta que además pensaba en lo cerca que andaba ya el verano y con él la hora de desplazarse a su segunda residencia en este cámping, donde cada día acoge en ella a alguno o varios miembros de su numerosa familia: «Tengo siete hijos, nueve nietos y un bisnietín que está de camino. A todos les gusta venir aquí. No hay manera de que me dejen sola», asegura entre risas. «Los quiero mucho, pero qué pesadinos son a veces. Me llaman todo el día: 'Mamá, güeli, ¿tienes puesta la mascarilla? ¿tienes cuidado? ' Y yo: 'Sí, sí...'. ¿Qué voy a hacer? A estos años solo me queda tomalo con paciencia y aguantalos», confiesa con el brillo de la ironía en la mirada.

Nos invita a pasar al interior de su «apartamentín» -como ella lo llama- y allí una mesa alargada con el número suficiente de sillas para recibir a la mitad de su familia, comparte espacio con la cocina en la que ella prepara sus guisos para los invitados de visita. «Nunca me aburro. Me da igual que esté nublado o haga sol. Me pongo a los fogones o voy a dar un paseín hasta la playa de Candás o a comprar al super de Perán. En la tumbona también se está bien porque en esta zona, incluso cuando se llena el cámping hay mucha tranquilidad». Recuerda con cariño los primeros veranos que pasó aquí, las dos tiendas que precedieron en la parcela a una caravana, que como su plan de vacaciones estivales, nunca se movió de Perlora. «Llegué ya de las primeras, nada más que se pudo venir y marcharé de las últimas, en setiembre. El verano para mi es esto. Nunca fui de viajar. Y aquí se está estupendamente. Hay salud de momento. ¿Para qué quiero más?».