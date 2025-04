Miss América se pone experimental

i. ochoa de olano Lunes, 23 de diciembre 2019, 04:00 | Actualizado 04:38h. Comenta Compartir

Miss América ya no es lo que era. Casi un siglo después de valorar y pontificar sobre la apariencia física de las mujeres, el veterano certamen de belleza acaba de iniciar una etapa inédita en la que ha decidido fijarse menos en la piel de las aspirantes y más en su intelecto. Y tan es así el propósito de enmienda al que se ha visto abocado debido a las presiones del movimiento #Me Too que acaba de coronar a Camille Schrier, una bioquímica que sedujo a los miembros del jurado desfilando en una holgada bata blanca de laboratorio para demostrar sobre el escenario la descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno.

El año pasado, la entonces recién renovada organización de Miss América anunció su firme determinación de proporcionar un giro drástico al certamen. A partir de ese momento, no volvería a haber ningún desfile en traje de baño y el uso de tacones quedaría a la libre elección de las candidatas. «Ya no se juzgará la belleza exterior porque ya no somos un concurso, ahora somos una competición», aseveró Gretchen Carlson, la primera ex Miss América nombrada presidenta del consejo de administración de la organización del certamen.

En la primera edición de la nueva era, una bioquímica de Virginia ha obtenito el título después de realizar en vivo un experimento científico, lo nunca visto. Schrier, de 24 años, derrotó a medio centenar de mujeres con un efectista número químico al estilo 'El Hormiguero', en el que las probetas desbordaban unas masas amorfas de colorines. «Vengo a romper los estereotipos sobre lo que significa ser una Miss América en 2020», dijo antes de provocar la espectacular reacción.

Schrier posee dos títulos universitarios en ciencias y en la actualidad completa su formación con un doctorado en Farmacia en la Virginia Commonwealth University. «Miss América es alguien que necesita educar», soltó al panel de celebridades que conformaba el jurado. Qué más quería escuchar una organización en agónica búsqueda de un nuevo sentido que justifique su existencia.

Llevarse el gato al agua le ha supuesto a esta espabilada bioquímica, que se define como una «científica peculiar», una beca por importe de unos 45.000 euros. A cambio de lucir durante un año la corona de Miss América, deberá hacer apología de Mind Your Meds (Ten cuidado con los medicamento), un programa sobre prevención y seguridad de drogas.