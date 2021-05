Morejón: «Es una época difícil, pero la música nos da alegría»

Morejón se recuerda, ya de niño, amaneciendo entre los ritmos de salsa que sonaban siempre en su casa. De aquella, sin él saberlo, estaba empezando a forjarse su alma de músico, esa por la que ahora lucha con todas sus ganas y con aún más fuerzas. «De pequeño me levantaba de la cama y ahí estaban las canciones. Por eso siempre tuve la música muy presente», señala. De ahí, de aquellos tiempos, le vienen sus influencias latinas, «del lado de mi padre, de origen cubano y músico de profesión», desvela emocionado.

A este gijonés no se le pasó el entusiasmo por las melodías con los años. Todo lo contrario: cada vez le atraían más. «A los once, me inicié en la música, aunque profesionalmente no arranqué mi andadura hasta los diecisiete», explica. Fue entonces cuando uno de sus temas apareció por primera vez en el mercado. Morejón había llegado para quedarse. «De aquella, en 2014, me fui de viaje a Cuba y me regalaron un disco de un género nuevo, el reparto, y, desde ese momento, quise importarlo a España», explica.

Este estilo fusiona las músicas de Cuba y las españolas. Podría considerarse un nuevo género dentro del reguetón. «Mezcla sonidos jamaicanos, cubanos y africanos. Es lo que ahora mismo suena en las calles de Cuba y de Miami», explica. Tanto le gustó y le gusta que ha hecho realidad su ilusión de extenderlo, de traerlo hasta la tierrina. «El próximo 11 de junio, lanzo un nuevo sencillo, 'Caprichosa', que se enmarca dentro de este género», indica. «Es una composición propia, como todas las mías. Me inspiro en artistas como Chocolate, Yakarta y El Chulo porque lo que busco es hacer temas de latineo», cuenta.

Morejón no oculta las mariposas que lleva dentro, ha trabajado mucho en este 'single' y tiene volcada su confianza en él. Y eso que estos tiempos no son los mejores para apostar por nuevos proyectos, pero él lo tiene claro: «Es una época difícil, pero la música nos da una alegría». Una y miles. Además, esta misma semana sacó otro sencillo, 'Donde están', que ya está triunfando en las plataformas digitales. «Se trata de un drill, tiene un ritmo con influencias de Londres, pero que me llevo a mi mecánica». Es una canción que transmite las mejores vibraciones posibles y que invita a luchar por alcanzar nuevos retos. «Tengo mucha fe en este proyecto. Es un tema que trata sobre la motivación y la superación. Intento ayudar a todos los que tienen un sueño como yo», asegura. Tanto, que el tema va dedicado «a todos los soñadores, con el objetivo de animarlos a que cumplan sus metas».

Las suyas cada día están más cerca de hacerse realidad. Así lo siente, al menos, cuando cruza la puerta del estudio y empieza a dejarse llevar por las melodías. «Para mí componer es un proceso bastante natural. Me gusta ir al sin ninguna idea fija, si acaso alguna melodía, presentársela al productor y componer allí mismo sobre ella», señala encantado. Se deja fluir y está claro que no se le da mal.

En un futuro, a Morejón le gustaría cruzar el charco y ganar experiencia en San Francisco, donde tenía pensado establecerse antes de la pandemia, pero tuvo que regresar por culpa de esta crisis sanitaria. «Es un lugar en el que se respira música, eso inspira bastante», indica. Allí, el ritmo inunda las calles: «Van todos con sus altavoces, hay mucho ambiente urbano». Eso hace que sea casi un paraíso para quien necesita las canciones para sobrevivir.

Por lo pronto, mientras se quede por estos lares, en su agenda ya está empezando a apuntar sus primeros conciertos para estos meses, como el del 17 de junio, en Avilés. «Ahora los conciertos hacen mucha ilusión», anota. Lo mismo le ocurre cada vez que recibe, a través de las redes sociales, los comentarios de sus seguidores, que cada vez son más.

A Morejón se le escapa el entusiasmo, tiene demasiadas ganas de que las cosas le salgan bien y trabaja duro para lograrlo. Ahora, cuenta los días para que 'Caprichosa' vea la luz y que empiecen a sonar en Asturias esos sonidos latinos que a él le cambiaron la vida.