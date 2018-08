Un móvil y una chica que murió hace 8 años: ¿qué hay tras del último hilo viral de Twitter? La tuitera Nela García es la autora del último relato misterioso viral de Twitter EL COMERCIO Gijón Martes, 21 agosto 2018, 17:37

Nela García, que se presenta a sí misma como «programadora por el día» y «gamer por la noche», ha elegido el 20 de agosto para comenzar, con el «FLIPANDO» de rigor, la narración de su propia historia vía Twitter.

A ver, tengo que contar esto porque estoy FLIPANDO. El otro día me encontré este móvil por la calle. Al principio pensé que era de la chica de la foto, pero acabo de descubrir que eso es imposible porque murió hace 8 años en EEUU. Y es que esto no es lo más extraño de todo. pic.twitter.com/XLaMdQjuRq — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

«El otro día me encontré este móvil por la calle. Al principio pensé que era de la chica de la foto, pero acabo de descubrir que eso es imposible porque murió hace ocho años en Estados Unidos. Y es que esto no es lo más extraño de todo», relata García. Las miles de reacciones no tardaron en llegar.

Haciendo uso de los mismos recursos que Bartual, Nela García relata tuit a tuit la misteriosa historia de una suplantación de identidad a través de un móvil que se había encontrado de camino a casa, con vídeo de llamada a un número desconocido incluido. García llega en su historia hasta el padre de la persona a la que supuestamente están suplantando la identidad: una joven fallecida hace ocho años en un accidente de tráfico en Minnesota.

La narración termina con Nela García planteando las hipótesis que pudieran explicar el misterio del móvil, y pidiendo a los seguidores del hilo sus propias teorías. Entre ellos, las respuestas van desde elaborados ejercicios que buscan aclarar el asunto hasta acusaciones a la tuitera de haber firmado un acuerdo publicitario con la marca del teléfono móvil.