Muere a los 28 años Emilio José, el joven que protagonizó uno de los primeros virales de España

Emilio José Martí Gómez, el joven que se hizo viral en 2007 por una aparición de menos de un minuto ante las cámaras de una televisión valenciana, falleció este domingo en Valencia, en un accidente de tráfico, en la carretera CV-41, a la altura de Carcaixent. En el suceso se vio implicado otro vehículo con dos ocupantes, que sufrieron lesiones de leve gravedad.

El joven, de 28 años, protagonizó un vídeo que lo convirtió en un personaje popular. En la citada pieza, se veía a un reportero de la televisión local Canal Costera que se desplazaba a la ciudad valenciana de Llosa de Ranes para cubrir un evento festivo. Allí, se encontró con Emilio José, que entonces tenía 16 años y al que entrevistó durante menos de un minuto.

En los primeros veintiséis segundos de su mini-entrevista, el reportero preguntó al joven su nombre en multitud de ocasiones, lo que terminó molestando al chaval, que respondió casi en una decena de veces. «Xe! Estàs ratllant-me massa, eh? Hòstia!» (traducido al castellano como «¡Eh! Me estás rallando demasiado, ¿eh? ¡Hostia!»), espetó el joven, que terminó expresando sus deseos ante la cámara en plena festividad. «Els xurros és una poca vergonya: no n'hi han. Home, jo en volia... jo volia mullar?» («Lo de los churros es una vergüenza: no hay. Hombre, yo quería... yo quería mojar»).

Su vídeo no tardó en alcanzar varias centenas de miles de reproducciones en YouTube, que hicieron del joven, que también jugaba al fútbol de manera local, un fenómeno viral. «Gracias a ese vídeo, cuando he ido a jugar a fútbol a campos de todas partes me han reconocido y han empezado a cantar mi nombre y cosas del vídeo. Quieras que no, eso te alegra mucho», confesó siete años después del éxito del vídeo, en una entrevista.