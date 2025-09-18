El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agente de Policía EP

Muere un hombre de 37 años tras ser corneado por un toro en un encierro en Guadalajara

El fallecido pertenecía a una asociación taurina de Madrid

J.M.L.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:54

Las fiestas patronales de Mondéjar (Guadalajara) en honor al Santísimo Cristo del Calvario finalizaron este jueves con luto. El hombre que el miércoles fue cogido ... por un toro en un encierro celebrado en la plaza de toros de esta localidad de 2.900 habitantes falleció este jueves en el hospital Doce de Octubre, de Madrid, al que fue evacuado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  2. 2 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  3. 3 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  4. 4

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  5. 5 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  8. 8 La Universidad de Oviedo publica su última lista de admitidos: estas son las carreras con las notas más altas
  9. 9 De Madrid a Oviedo: dos detenidos por intentar meter en Asturias 90 kilos de hachís escondidos en el coche
  10. 10 El cierre de los centros de estética Bedda afectará a clientes y empleados en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Muere un hombre de 37 años tras ser corneado por un toro en un encierro en Guadalajara

Muere un hombre de 37 años tras ser corneado por un toro en un encierro en Guadalajara