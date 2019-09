Muere un niño de 10 años en Francia que se intoxicó por una hamburguesa comprada en Lidl El pequeño comió en 2011 carne picada contaminada permaneciendo paralizado y con discapacidad mental desde entonces EL COMERCIO Lunes, 16 septiembre 2019, 17:49

Nolan se intoxicó en 2011 en Francia por comer un filete contaminado con la bacteria E. coli, comprado en la marca de descuento Lidl, murió el pasado sábado, ha informado su abogada.

«Fue una dura prueba porque no dejó de sufrir ni un momento: las extremidades que se deforman, los huesos se rompen, tuvo que someterse a varias cirugías, no podía comer, tragar, hablar, moverse porque ya no tenía coordinación», detalló la abogada del pequeño.

En junio de 2011, en el norte de Francia, unos quince niños desarrollaron síndromes hemolíticos y urémicos después de comer filetes de hamburguesa comprados a Lidl, lo que dejó efectos secundarios significativos. Permaneciendo paralizado y con discapacidad mental, Nolan, que tenía poco menos de 2 años entonces, fue el más gravemente afectado. Él, por el momento, es el único que ha muerto.

Debido a la intoxicación, Nolan sufrió también de diabetes, tenía que tomar medicamentos varias veces al día y acudía regularmente al hospital, explicó su letrada Florence Rault.

En febrero, el gerente del proveedor de Lidl involucrado en el escándalo alimentario, Guy Lamorlette, de 78 años, fue sentenciado en Francia –en apelación– a tres años de prisión y a una multa de 50,000 euros. Después de su condena en apelación, el abogado de Lamorlette indicó que consideraba muy seriamente presentar una apelación sobre algunas cuestiones de derecho.

«Los padres de Nolan esperan que algún día llegarán a merecer la decencia y la compasión y que Lamorlette finalmente se enfrente a sus responsabilidades», dijo la letrada de la familia. «No ha pagado ningún daño a la familia de Nolan por el momento», continuó diciendo. «Los padres de Nolan están desesperados y en la miseria. Tenían muchas deudas para mantener a Nolan y no tenían dinero para los gastos del funeral», aseveró.