Muere un octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos

El octogenario de origen alemán que se ha disparado en la cabeza este martes en Torremolinos cuando iban a desahuciarlo ha terminado falleciendo en el Hospital Regional de Málaga, según ha podido saber este periódico.

Los hechos han ocurrido en un segundo piso de la calle Murillo Bracho -en el entorno del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso-, donde el hombre llevaría residiendo unas cuatro décadas. Así lo han informado a este diario algunos vecinos, quienes eran conocedores de sus problemas para hacer frente al pago del inmueble.

Eran aproximadamente las doce de la mañana cuando efectivos de Policía Local y la comitiva judicial han acudido al inmueble para ejecutar el lanzamiento. En ese momento, según las fuentes, el anciano habría tratado de quitarse la vida.

Viudo y con tres hijos

Los servicios sanitarios también se han desplazado a la vivienda para auxiliar al octogenario, que al parecer habría ejercido como policía en su tierra natal, llevaba viudo desde hace unos meses y tiene tres hijos.

Desde el Centro de Emergencias Sanitarias 061 han confirmado el traslado del herido a un hospital de la capital malagueña. Más tarde, este periódico ha podido saber que el hombre había ingresado en el Carlos Haya, aunque los facultativos no han podido hacer nada por salvar su vida y ha terminado falleciendo.

