Mueren sus dueños y un perro acude a diario al cementerio Una protectora busca nuevo hogar para el can, un pastor alemán de unos tres años de edad J.V. MUÑOZ-LACUNA Toledo Martes, 3 marzo 2020, 13:48

La fidelidad de un perro hacia su amo no tiene límites y son innumerables las historias que lo demuestran. La más reciente se sitúa en Illescas (Toledo). Un pastor alemán, de entre dos años y medio y tres de edad, acompañaba cada día a su dueño al cementerio municipal de esta localidad de 28.000 habitantes para visitar la tumba de la esposa. El hombre lo ataba a la puerta y al rato lo recogía y regresaban juntos al domicilio familiar.

Esta rutina diaria se rompió recientemente pues el amo falleció y el perro quedó abandonado. El mismo día del sepelio de su propietario se presentó en el cementerio y continuó haciéndolo durante varias semanas con la esperanza de reencontrarse con el hombre. Así hasta que los operarios del camposanto alertaron a la Policía Local de la presencia del animal, que no se dejaba coger y ladraba a todo aquel que se le acercaba.

Busca nuevo dueño

Finalmente, los agentes avisaron a la asociación protectora de animales «Dog Horse City» que gestiona un centro de recogida en Illescas y que ahora busca a alguien que quiera adoptarlo. «El perro se sentiría vacío y se escapó de casa», cuenta Ángel Félez, portavoz de esta protectora que cuenta con más de 350 animales a su cuidado; no sólo perros sino también gatos, caballos y hasta cerdos vietnamitas. Y es que «cada día recogemos algún animal abandonado».

«Estamos buscando una casa para que el perro pueda vivir como vivía con su antigua familia pero aún no se ha ofrecido nadie», lamenta Ángel Félez, que se consuela pensando que «el perro está ahora mucho mejor que cuando lo recogimos porque estaba en muy mal estado, desnutrido, con heridas y con una infección, lo que demuestra que no le fue muy bien viviendo en la calle». Como también ha resultado imposible localizar a algún familiar del matrimonio fallecido, se desconoce cómo se llamará este perro, un pastor alemán que estará encantado de cambiar de nombre con tal de encontrar un nuevo hogar que lo adopte como uno más de la familia. Quien lo quiera no tiene más que ponerse en contacto con el teléfono de la protectora «Dog Horse City»: 618 408 769.