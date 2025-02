El 13% de muertos de tráfico durante 2018 fallecieron en accidentes con furgonetas

EFE Madrid Lunes, 28 de octubre 2019, 14:53 Comenta Compartir

Las furgonetas estuvieron implicadas en 2018 en el 11% de los accidentes con víctimas, en los que se registró el 13% de los fallecidos durante el pasado ejercicio en las carreteras españolas. En concreto, estuvieron implicadas en 10.844 accidentes con víctimas, en los que fallecieron 234 personas, de las cuales 81 viajaban en las furgonetas y 153 eran ocupantes de otros vehículos o peatones.

Aunque la mayoría de estos accidentes, el 57%, se produjeron en las vías urbanas los más graves tuvieron lugar en las interurbanas. Dentro de los vehículos ligeros de transporte de mercancías las furgonetas suponen el número mayoritario, con 2,4 millones, es decir el 7% del total del parque nacional de automóviles.

Estos datos han sido facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) con ocasión de la presentación de la campaña especial para intensificar los controles y la vigilancia de furgonetas desde este lunes hasta el jueves. Durante estos cuatro días se establecerán puntos de control en las carreteras sobre todo en las convencionales, que son las que mayor índice de siniestralidad registran, y en zonas próximas a polígonos industriales, lugares de carga y descarga y centros comerciales.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil vigilarán la velocidad, la documentación, la carga transportada, la inspección técnica de vehículos (ITV) y el consumo de alcohol y drogas por los conductores. La DGT recuerda que no es lo mismo conducir furgonetas que turismos aunque sea necesario idéntico permiso y que suelen ser utilizadas para transporte rápido de mercancías en recorridos cortos sobre todo en el ámbito urbano.

Añade que la normativa aplicable a los vehículos pesados de transporte de mercancías no lo es para los ligeros como las furgonetas, que por tanto no llevan tacógrafos ni limitadores de velocidad, con lo que sus conductores pueden conducir muchas más horas sin posibilidad de que los agentes lo puedan verificar. Tráfico destaca que el peso de estos vehículos es dos o tres veces más elevado que el de un turismo, hecho que afecta a la conducción y que no siempre se tiene en cuenta y que además la correcta sujeción de la carga es vital en caso de accidente.