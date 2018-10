Una mujer narra el acoso que sufrió al reservar un viaje en BlaBlaCar Ante el extraño comportamiento del conductor, la joven decidió alertar a la Policía A. SOLÍS Miércoles, 31 octubre 2018, 14:14

Lo que parecía un viaje idílico para visitar a la familia y a los amigos, se convirtió en una experiencia muy traumática. Una joven relata en Twitter el acoso que recibió por parte de un conductor al querer viajar con él en BlaBlaCar.

Como de costumbre, la chica reservó una viaje en la aplicación, pero esta vez algo no iba bien. Primero el conductor anuló el viaje asegurando que era para que que no le «quitasen los gastos de gestión» y recibir el dinero en mano, después le pidió la ubicación exacta de su trabajo y le invitó a tomar algo.

Con educación ella se negó y empezó a sospechar: «Sentía que no quería ser maleducada y que era una mal pensada porque todo esto me estaba dando muy mal rollo». La situación empeoró cuando el conductor le envió una foto al Whatsapp. «No me sentí bien, me sentí culpable y mal pensada... Estaba sintiendo insinuaciones donde no las había y que estaba paranoica... De hecho aún lo siento». La joven decidió contárselo a su pareja y juntos fueron a la Policía, quienes no le dieron la importancia necesaria, según narra ella misma: «El policía muy dispuesto a escuchar me dijo que se lo contara por teléfono y resumiendo, al final la conversación se quedó en: «Si pasa algo nos llamas, pero no vamos a hacer nada».

Finalmente decidió que lo mejor era no hacer el viaje, a lo que el conductor respondió: «Intuía que lo ibas a anular. Gracias». Mientras, ella se queda con una «sensación malísima» y varías cuestiones que no alcanza a responder:

«1. ¿Por qué tengo que sentirme culpable de sentirme incómoda ante este tipo de conversación coercitiva?

2. ¿Le costaba a la Policía escucharme y pasarse con el coche dos veces por mi lugar de trabajo?

3. ¿Por qué he tenido que pedir a una amiga q me venga a buscar?«

Blablacar ya está al corriente de los ocurrido y ha tomado medidas contra el conductor .