Una mujer sufre un daño permanente en el sistema nervioso por llevar un coletero en la muñeca «No lo hagas, simplemente no lo hagas, aunque no te cause dolor en ese momento, es una forma fácil y proactiva de ahorrarte dolor más adelante», advierte EL COMERCIO Gijón Viernes, 2 agosto 2019, 20:44

A principios de este año, Lisa McLennan, una mujer canadiense de 47 años, fue diagnosticada con el síndrome del túnel carpiano, que es una afección en la cual existe una presión excesiva en el nervio mediano. McLennan llevaba más de 30 años con un coletero en la muñeca sin pararse a pensar que este hecho podría llegar a ser perjudicial para su salud, según informa 'Metro'.

La mujer pensaba que el dolor era consecuencia de una artritis. Fue un comerciante el que le aconsejó que se quitara el coletero de la muñeca porque podría tener consecuencias en su salud.

Este hábito le ha causado problemas de circulación, inflamación y daño en el nervio principal de la mano. «No lo hagas, simplemente no lo hagas, aunque no te cause dolor en ese momento, es una forma fácil y proactiva de ahorrarte dolor más adelante», advierte la mujer.