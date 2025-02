Flavita Banana: «A las mujeres ambiciosas aún nos ven como trepas»

AZAHARA VILLACORTA Domingo, 30 de mayo 2021, 02:18 | Actualizado 04:07h. Comenta Compartir

El azar quiso que Flavita Banana (Flavia Álvarez-Pedrosa) naciese en Oviedo en 1987 y ha dejado escrito ante notario que desea ser enterrada «acostada de lado, en posición fetal, con edredón, pijama, una almohada entre las piernas y en un lugar de montaña para estar fresquita» que ha decidido que sean «los Picos de Europa». Por aquello de «cerrar el círculo de la vida», se ríe con ganas y con su inseparable pitillo entre los dedos.

«Asturiana accidental», según definición propia, pensadora y una de las viñetistas más reconocidas del país y de 'El País', hiperactiva incapaz de «mantener la concentración durante esas reuniones interminables tan de tíos que no tienen mucho más que hacer que escucharse», lectora de lo que le apetece (un clásico o una etiqueta de champú), Flavia es una de esas mujeres que, sin conocerlas, imponen («es una especie de maldición que arrastro»), aunque luego, en la distancia corta, resulte «un cacho pan».

Quizá sea porque aspira a ser libre y porque ha sido ambiciosa desde pequeña, cuando se recuerda diciéndole a su madre que algún día aparecería en la enciclopedia. Y «en la enciclopedia no, pero en la Wikipedia sí», porque ha hecho fácilmente reconocibles unas viñetas que hablan sin corsés de lo que nos pasa a las mujeres, «de nuestra relación con los hombres, con nuestras mentes y cuerpos».

«La ambición es lo que me ha llevado hasta aquí, el deseo de querer llegar lejos, pero es una palabra que se ha tergiversado mogollón. Sobre todo, por nuestra educación judeocristina, se ha contrapuesto a la humildad y no es así. Puedes ser ambiciosa y humilde. Hay que quitarle la connotación negativa y es lo que quiero decirle a las chavalas jóvenes. Que incluso puedes cambiar de objetivo y de opinión todo el rato y no pasa nada. Ve a por el siguiente. Y, si te equivocas, tampoco pasa nada. Los hombres ambiciosos suenan bien. A las mujeres ambiciosas aún nos ven como trepillas».

Así, un paso tras otro, estudió Artes y Diseño e Ilustración en la prestigiosa Escola Massana de Barcelona, la ciudad donde vive, mientras hacía malabarismos con todos los trabajos imaginables. Hasta que esa mirada ácida y ese no perder la meta de vista la llevó a poder dejar una vida encerrada en una oficina a los 29 tras convertirse en colaboradora de medios como 'Mongolia' y 'S Moda'. Y ahora, cuatro libros publicados más tarde, con sus orgullosas contradicciones a cuestas y «menos noña que antes, algo más dura, más política», porque sabe más de feminismo, le acaba de dar una vuelta a uno de sus volúmenes más celebrados, 'Las cosas del querer' (Lumen, 2021), un álbum de viñetas que publicó hace cuatro años y que regresa en una edición ampliada en la que mantiene su mirada cáustica, la autoparodia, la ironía y un darse de bruces permanente con los tópicos y los clichés que nos rodean.

Todo, pasado por el tamiz del absurdo, que es el humor que Flavia prefiere. «Porque el absurdo gravita en medio de la muerte, del machismo, del feminismo... aunque no todo el mundo lo entiende». Y, de hecho, su tatuaje preferido de todos los que lleva encima es un dibujo suyo con un optimista ahogado en una piscina medio llena.

En sus viñetas ha cambiado su trazo, que ahora permite que sea más impreciso, con errores, «y, además, antes tenía más en cuenta el punto de vista de los hombres, mientras que ahora se centra en las mujeres», explica, porque, además, son ellas quienes la leen mayoritariamente: «Es mi círculo más cercano, con el que me entiendo, en el que estoy bien. Mucha gente me pregunta: '¿Te vas a limitar eso?'. Y yo le respondo que no es limitarse: somos más de la mitad del planeta y yo estoy contenta con esa mitad».

Desde esa seguridad, Flavita Banana atraviesa también un momento vital «de piscina, tranquilo», en el que posee algunas certezas absolutas como no hacer caja con sus redes sociales (acumula más de 600.000 seguidores en Instagram, pero ignora Twitter): «A mí lo que me gusta es dibujar. Mis referentes son dibujantes, viñetistas de toda la vida. Siempre que tengo la tentación de ganar dinero usando a mis seguidores me pregunto qué haría 'Forges' y se me pasa. Pienso que debo honrar su sitio».

O que la pareja tradicional está obsoleta: «Ese modelo arcaico, tú y yo para siempre y nadie más, la idea de pareja que hemos tenido desde que unos señores se juntaron y decidieron crear las religiones no se ha movido y todo lo demás sí. Hay que echarle un ojo». Y que, si dibujar le gusta, no hacer nada todavía le gusta más: «La idea de que debo ser productiva viene de un punto de vista masculino, competitivo. He dejado de ponerme tanta presión por triunfar, acumular. Si hay días que no hago nada, no pasa nada. Ya no me siento culpable cuando no produzco. No quiero estar todo el día trabajando. Si con pocos dibujitos ya me va bien, ¿para qué hacer más?». Risa y humo.