Multan a un conductor por aparcar mal el coche a pocos metros del lugar donde murió

El dolor de una familia de La Coruña por la prematura pérdida de su hijo se recrudeció esta semana cuando recibieron una multa del Ayuntamiento de la ciudad por mal estacionamiento. La sanción se refiere a que su hijo, fallecido unos días atrás con tan solo 31 años, dejó aparcado el coche encima de un paso de peatones. Una acción por la que el consistorio de la ciudad hizo llegar la consiguiente multa a los padres, sin tener en cuenta que el cadáver del conductor fue localizado a solo unos metros del vehículo en cuestión. Según narra la familia, indignada por la falta de sensibilidad, su hijo se encontró mal y abandonó el coche. A solo unos metros, cayó fulminado por una dolencia congénita de corazón. Cuando los agentes lo localizaron aún tenía las llaves del coche en la mano.

Al poco tiempo del suceso, sus propios padres, alertados por su ausencia, se personaron en el lugar de la muerte. Allí, un policía les comunicó la trágica noticia. Ahora, y con la sanción de 200 euros sobre la mesa, la familia afea al ayuntamiento su comportamiento. Como respuesta, el ayuntamiento ha indicado que anulará la multa y he pedido disculpas a la familia. «Mi hijo dejó el coche donde le tocó morir, no sé qué ocurrió exactamente, pero obviamente dejó el vehículo allí por una urgencia y no es de recibo que ahora nos venga esta multa, es indignante, es como echar sal en una herida que tardaremos mucho en cicatrizar», explicó el padre del joven en declaraciones a La Voz de Galicia.

Conscientes del error, desde María Pita explican que los propios agentes de la Policía Local solicitaron la anulación y archivo de la sanción, pero que este procedimiento está automatizado y por eso la multa llegó al domicilio familiar.