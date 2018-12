Multas que te pueden caer por no poner los intermitentes Se trata de una de las infracciones que se ve más a menudo EL COMERCIO Sábado, 1 diciembre 2018, 21:27

No utilizar los intermitentes es una de las infracciones que se ve más a menudo. Pero es habitual que, en determinadas maniobras, se produzcan sobresaltos por no haberlo advertido previamente con los intermitentes. Utilizarlos es obligatorio. Y cuando no lo hacemos estamos cometiendo infracciones graves, sancionadas con 200 euros (art. 108 RG Circulación). Algunos ejemplos son:

1. Girar, sobre todo a la izquierda: hay que señalizar con tiempo suficiente antes de empezar a frenar, para que aquellos que nos sigan comprendan la maniobra con antelación suficiente. En este sentido, los errores más comunes pasan por frenar antes de señalizar o directamente no señalizar.

2. En un cambio de carril hay que señalizar siempre, observar y ejecutar la maniobra, siempre que no estorbemos a otros conductores.

3. En las rotondas es necesario indicar qué salida tomaremos con suficiente antelación, pero no con tanta como para confundir con salidas anteriores por las que no accederemos.

4. Saliendo de un aparcamiento indicaremos la maniobra con el intermitente para advertir a peatones y conductores. Siempre que puedan, los últimos deben facilitar la maniobra deteniéndose o cambiando de carril.