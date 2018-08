Las multas que te pueden caer sin arrancar el coche Además de las acciones irregulares que lleves a cabo mientras conduces, puedes ser sancionado si no tienes en cuenta algunos trámites EL COMERCIO Gijón Lunes, 27 agosto 2018, 11:59

Superar el límite de velocidad, conducir mientras usas el móvil o hacerlo bajo los efectos del alcohol o las drogas, aparcar en sitios en los que no está permitido, tirar colillas por la ventanilla... Son muchas las acciones al volante que acarrean multas por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), pero también puedes ser sancionado sin que ni siquiera hayas arrancado el coche. Aquí te indicamos algunos casos.

1. No tener el seguro al día: puede suponer una multa de entre 600 y 3.000 euros y la inmovilización del vehículo.

2. No haber superado la ITV: supone multas de entre 200 y 500 euros. Si no has cumplido el trámite porque no usas el coche, la DGT aconseja darlo de baja, ya que la sanción puede llegarte aunque no circules con él.

3. Cambiar de domicilio y no notificarlo: si te mudas y no informas a Tráfico en un plazo de 15 días, puedes enfrentarte a una multa de unos 80 euros. Recuerda que el trámite es gratuito.

4. Lavar el coche en la calle acarrea sanciones de entre 30 y 3.000 euros si dañas mobiliario público.

5. Tener la matrícula ilegible.

6. Aparcar en la playa. Está totalmente prohibido estacionar sobre la arena, pero el importe de la multa varía según el ayuntamiento. Recuerda que tampoco puedes estacionar en las aceras o sobre pasos de peatones.