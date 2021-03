«Les muyeres valemos pa todo» A los trece años, Hortensina «ya cogía la gadaña» y hoy es su hija Charo quien cultiva junto a ella la huerta Hortensia González y su hija, Charo Peón, en su casa de Huexes. / XUAN CUETO AZAHARA VILLACORTA ARRIONDAS. Sábado, 6 marzo 2021, 03:35

En el pueblo de Huexes, a Hortensia González nadie la llama Hortensia, sino Hortensina, porque es difícil no querer a una mujer que siempre anda con la sonrisa puesta. Y, si la quieren encontrar, tienen que buscarla «plantando el cebollín», porque los días y las noches con sus lunas de esta parraguesa de 75 años se miden en fesoriazos y se rigen por el calendario de siembra y una certeza: «No hay cosa mejor que el cuchu»

«En la huerta soy feliz. No hay mejor régimen, porque te olvides hasta de comer», declara la protagonista de esta historia, que cultiva casi de todo («cuando termine con el cebollín, empiezo con les patates») y disfruta tanto de lo que hace que las horas le parecen cortas. Así que, según cuenta su hija Charo -que se encarga de vender lo que las dos cultivan por los mercados-, acaba de tener una ocurrencia: «El otro día preguntó que por qué no poníamos luz en el invernadero, que ya le dije yo que de eso nada. La casa la agobia».

Una querencia por la tierra que le viene de antiguo, explica la propia Hortensia, la única mujer de tres hermanos: «Yo era la nena y, con trece años, ya-y quitaba la gadaña a mi padre, porque estaba mal de los bronquios, y empecé a segar y a cabruñar. Mucha pación segué».

«Una vida en la que tuvi muches alegríes, pero también muches penes. Cuidé a mi padre y a mi madre y quedé viuda con 48 años, tres guajes y veintipicu vaques». Pero «lo peor», el gran dolor de Hortensia, fue la muerte de su hijo Rubén, en un accidente con el tractor. «Eso te hunde, pero yo soy una persona que no demuestra la pena, porque nadie tien la culpa. Eso lo llevo yo pa mí».

«Pasó mucho, pero ella ye muy alegre, de tirar siempre palante. Muy trabajadora, muy buena y muy positiva. Acaba de comprar coche porque dijo que no quería morir sin estrenar unu y, en vez de animarla yo a ella, me anima ella a mí», presume Charo de madre, el ejemplo más claro de que «les muyeres valemos pa todo». Y no lo piensa ella sola, porque esa entrega a la familia y al campo le valió a Hortensina el pasado año el premio a la «Muyer Rural» que otorga el Colectivu Feminista de Muyeres Rurales del Oriente.

Y no solo eso, sino que, año tras año, arrasa en el certamen de la castaña en Arriondas, a donde acude con Charo y sus tres nietas, Denís, Mara y Miriam, de 21, 15 y 13 años, que sienten auténtica devoción por ella y que ya han empezado a seguir sus pasos, alzándose con algún premio en el apartado de productos de la huerta. «Y yo por elles», zanja la güela, que presume de que, además, «estudien muy bien» y la «mayor ya está en Medicina».

«Yo tenía que haber estudiao también», piensa Hortensina, que, en cambio, se quedó a cargo de su hermano con discapacidad, Pin, que vive con ella y que «ye como un críu pequeñu». El otro emigró a Cuba y ella nunca pudo ir a verlo, porque «si no era por una cosa era por otra»: «Les vaques, Pin...»,

«Tengo muches ganes. A ver si cuando pase todo esto...», sueña esta mujer de arte y remangu que, cuando cae la noche y toca colgar la fesoria, escribe un libro con sus vivencias: «Ye un libru escrito a mano pa la familia. Pa que, cuando yo falte, sepan lo que vivimos. No tengo título todavía y, de momento, escóndolu», se ríe Hortensina de buena gana.