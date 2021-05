Natalia Estrada: «La televisión se volvió un medio cruel»

Natalia Estrada ahora vive la vida despacio, pero durante mucho tiempo la recorrió a muchas más revoluciones que el resto. El éxito a ella le llegó muy pronto, a los veinte años, y no se marchó de su lado, sino que fue ella la que quiso abandonarlo para buscar la felicidad en otros sitios. Y la encontró, por suerte.

Esta asturiana echa la vista atrás y tiene, a sus 48 años, muchas historias que contar desde aquel día, con dieciséis, en el que hizo las maletas y se fue de Gijón hasta Madrid para estudiar en el Real Conservatorio. Allí, empezaron a llegarle las oportunidades y la fama. «Me acompañó mi abuela al casting de 'La quinta marcha' porque yo era muy joven», recuerda. La cogieron para sustituir a Penélope Cruz y ahí empezó todo. «Encajaba muy bien porque era un programa para gente de mi edad», rememora. «Fue una experiencia muy bonita», añade.

Después de aquello, presentó 'Bellezas al agua' y 'Vivan los novios', se casó y puso rumbo a Italia para continuar allí una carrera imparable. Estuvo al frente de 'Il nuovo gioco delle coppie', 'Discoring', 'Il Quizzone', 'Campioni di ballo', 'La sai l'ultima' y 'Anima mia'. Comenzaba el nuevo siglo cuando decidió regresar a España. «Volví y estuve en Canal Sur, en 'El club de Flo' y en 'Mira quién baila'», indica. Pero poco duró, pocos años después volvió al país transalpino.

«Quise dejar la televisión porque se estaba volviendo un medio feo. Ya no era divertida, era cruel», asegura. «Antes se hacían programas inocentes, hasta que dio un giro hacia el cotilleo».

No ocurría eso, sin embargo, en los años de gloria de Telecinco, cuando ella era uno de sus rostros más conocidos. «Aquel era un mundo del espectáculo en el que toda la gente quería estar. Ahora, sin embargo, hay que escapar. Sabes que si te llaman de un programa no es para nada bueno», bromea. Igualmente, con el paso de los años, quedan los mejores recuerdos y se evaporan los peores. «El tiempo deja alguna cicatriz, pero, sobre todo, deja un buen sabor de boca», reconoce.

Cegada por los focos, se alejó de ellos. Las prioridades le habían cambiado, quería otras cosas y las encontró a lomos de los caballos. «La manera en la que te relacionas con ellos es tu forma de comportarte con los demás y contigo misma», explica. Creó entonces, junto a su marido, Ranch Academy, un centro que apuesta por la comunicación natural con estos equinos. «Hago una vida diferente», anota.

No solo tienen caballos, también crían vacas. «Tenemos varios tipos porque vendemos carne que criamos en libertad». Es un trabajo sacrificado que la obliga a hacer girar su vida en torno a él. «Con los animales, me es complicado viajar a Asturias, pero este verano iré», relata. Arrancará su coche en el Piamonte y hará una parada en Francia para ver a su hija y a sus dos nietos. «Después de verlos, seguiré hasta Gijón», promete. Una vez aquí, tiene claro lo que le apetece hacer: «Me gusta ir a pescar con mi padre y a ver algún partido del Ceares». Y haciendo esos planes parece que los años no hayan pasado y que nunca se fue de aquí. Es lo que tiene volver al lugar que fue casa.