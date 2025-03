«Necesitamos chigreros, no psicólogos»

PABLO A. MARÍN ESTRADA gijón. Domingo, 7 de junio 2020, 01:28 Comenta Compartir

A Edu Galán no hace falta insistirle para que muestre su apoyo a la hostelería desde las páginas de este periódico y la primera frase que suelta es rotunda: «Para salir de esta situación terrible lo que necesitamos son chigreros, no psicólogos». Lo dice uno del ramo de los segundos para quien los mal llamados locales de ocio cumplen la función terapéutica de «servir para encontrarnos con nosotros mismos, que es una cosa acojonante. El gran actor Antonio Gamero afirmaba que en España, como fuera de casa en ningún sitio. Los españoles por el clima y los asturianos contra el clima nos definimos por estar en la calle y en los chigres. En este momento debemos reconciliarnos con la calle y qué mejor lugar para esa nueva reconciliación nacional que los bares», proclama.

El creador de 'Mongolia' recurre a otro amigo, el cineasta José Luis García Sánchez, para definir el peso que el sector hostelero tiene en nuestra vida cotidiana: «Él sostiene que una ardilla podría atravesar España tocando solo el suelo de bares». Y de cómplice en cómplice, como si estuviera alternando en uno de ellos, resume su propia experiencia, glosando a Andrés Calamaro: «Decía de sus memorias que serían mejores que las de Maradona, pero que no se acordaba, pues yo me lo he pasado tan bien y soy tan usuario de bares, que no me acuerdo». Por trabajo o por gusto, admite que son una de las razones que le hacen feliz al volver a su tierra: «Mi gran hobby es estar sentado, comer, beber, charlar y en Asturias me pasó así el puto día». Se muestra encantado de poder citar algunos de los locales que le facilitan esa posibilidad: «En Oviedo paro mucho en Casa Mariluz, me tratan muy bien y en Casa Laure, en Trascorrales. En Avilés me gusta muchísimo Casa Marisa, en Noreña, Casa el Sastre, y en Gijón ir con Jerónimo Granda a La Galana o a cualquier sitio». Evoca también sus años de trabajo en la noche carbayona: «Cuando iba por la calle saludando a la gente en los bares como Francisco en su papamóvil».

En Madrid le tiran «los sitios castizos, como uno infecto frente a mi casa que tiene un barman extraordinario», pero echa en falta que, «a diferencia de Asturias, no suelen tener periódicos. Cordializan y sirven para que tomándose una caña se informen y dejen toda esa porquería de las redes sociales, porque así la gente se está aborregando». Por lo mismo, defiende «hay que apostar por el pequeño comercio, como lo son la mayoría de los bares. Yo soy un autónomo precario y tengo claro que mi poco dinero lo voy a dejar en los negocios de cercanía, nada de esas mierdas de plataformas digitales que pagan impuestos sabe Dios dónde. Vamos, que al chigre, ya».