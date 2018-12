«Soy negro y judío, la peor pesadilla del Ku Klux Klan» Joshua Nelson, cantante de góspel | Este artista americano de origen senegalés será el encargado de cerrar el domingo junto a su grupo el Festival de Góspel de Gijón MIGUEL ROJO Viernes, 14 diciembre 2018, 00:29

Es un personaje peculiar, pero sobre todo es el creador de un estilo y de una forma de hacer las cosas. Joshua Nelson, estadounidense de origen senegalés, nació en el Bronx y creció escuchando los himnos cristianos y los ritmos de la comunidad negra. Sus padres eran judíos, y asistía regularmente a las lecturas de la sinagoga. Tras un viaje a Israel, comenzó a experimentar con la música góspel, utilizando como base los textos hebreos, creando con el tiempo lo que se llama kosher gospel. Un estilo musical único que le ha llevado por teatros de todo el mundo, en compañía de las grandes estrellas del género, pero también a mostrar su música a las comunidades judías. Este domingo cerrará en Gijón (20 horas) el Festival de Góspel en el Teatro Jovellanos, acompañado de una potente formación de diez personas. Un concierto único.

–Se autodenomina la pesadilla del Ku Klux Klan. ¿Puede explicar por qué?

–Soy la peor pesadilla del Ku Klux Klan porque ellos odian a los judíos y a los negros, así que como yo soy un judío negro tienen razones para odiarme por partida doble.

–Un negro judío que canta góspel. De hecho, se le conoce como el Príncipe del kosher gospel. ¿Hay más casos como el suyo?

–Sí, hay otros negros judíos que cantan música estilo góspel, pero también puedo decirle que ninguno es tan conocido como yo.

–¿Y hay cantantes de góspel musulmanes?

–Sí que los hay. Hay cantantes musulmanes de góspel en América, porque en la comunidad negra de Estados Unidos los cristianos negros, los musulmanes negros y los judíos negros vivimos unidos y en paz. Saben que lo que los hace diferentes en América, en lo bueno y en lo malo, es el color de su piel, no la religión que profesan. Así que como la música americana se desarrolló a partir de los espirituales negros y las canciones de iglesia, como lo hizo también el rock and roll, puedes encontrar un montón de musulmanes cantando góspel. Una vez más, no tienen tanta publicidad como yo, pero sí que los hay.

–Aquí en España relacionamos el góspel con temas relativos al cristianismo, casi como una evolución de la música religiosa. ¿Qué clase de letras e imágenes ofrece el góspel judío?

–El hecho de que yo sea judío no altera el simbolismo de la música góspel, sino que me ayuda a darle una explicación. Los esclavos utilizaban metáforas en sus canciones. Cuando hablan de 'Steal away to Jesus' –(Huyamos hacia Jesús)– lo que hablaban era de huir del sur hacia el norte. Jesús representaba Canadá, donde los negros eran libres.

–Así que usaban las canciones para transmitir mensajes que no podían decir en voz alta.

–Si no se tiene en cuenta la simbología, las canciones pueden parecer ininteligibles o un acto de fe hacia la divinidad para que los ayudase. Sin embargo esa idea es totalmente equivocada. Los esclavos no eran tontos, se comunicaban entre ellos mediante la música para transmitirse mensajes y se animaban a escapar del esclavismo sin que sus negreros se enterasen de lo que estaban diciendo. Cantar estaba permitido, así que usaban la música no solo para rezar, sino para huir de la esclavitud. No esperaban a ser entregados, escapaban para liberarse.

–¿Qué va a escuchar entonces el público asturiano el domingo?

–Oirán la auténtica música góspel, preservada en su estado original. En otras palabras: la música góspel que se escucha habitualmente es una evolución a partir de la antigua tradición. Y cuando las cosas evolucionan, a veces pierden su forma original. En los conciertos de Joshua Nelson, desde una perspectiva judía, la pureza es la regla fundamental y mirar al pasado forma parte del orden fundamental de las cosas. Se oirá cómo sonaban las canciones de Mahalia Jackson, experimentarán una reunión en directo con canciones góspel tal y como las crearon nuestros ancestros negros.

–¿Qué importancia tiene para usted la cantante Mahalia Jackson, la 'Reina del Góspel'?

–Lo es absolutamente todo en mi carrera. A través de ella descubrí lo que es la auténtica música góspel.

–¿Un mensaje para los que vayan a ver su concierto?

–Que estamos emocionados por viajar a Asturias y que tenemos muchas ganas de verles a todos allí. Nos divertiremos. Voy a hacer que brille esta pequeña luz que llevo dentro.