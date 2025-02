Nestlé admite que más del 60% de sus productos no son saludables El dato está recogido en un informe interno de la empresa al que ha tenido acceso el Financial Times. El ministerio de Consumo ha vuelto a reiterar su intención de prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigidos a menores

El grupo Nestlé, una de las mayores multinacionales mundiales en alimentación, reconoce que trabaja para actualizar su estrategia de nutrición y salud –tales como reducir la sal y el azúcar en sus productos– después de que el Financial Times hiciera público el contenido de un documento interno de la compañía en el que se describe como poco saludables una gran parte de sus alimentos y bebidas.

Se trata de un informe que, según el diario, circulaba a principios de este año entre los altos ejecutivos de Nestlé y que indicaba que más del 60% de los productos de su cartera de alimentos y bebidas no podía considerarse saludable bajo una «definición reconocida de salud». El documento dejaba fuera categorías como nutrición médica, alimentos para mascotas, café (Nescafé, Nespresso y Starbucks) y productos para bebés, que no habían sido analizados.

El analista de Kepler Cheuvreux, Jon Cox, dijo que incluir estas categorías reduciría significativamente la proporción de productos potencialmente considerados no saludables. «Dados los negocios de confitería, helados y pizzas del grupo, la cifra real para el grupo basada en las estimaciones de 2021 sería del 28%, lo que no es una sorpresa», dijo en una nota. Dijo que el informe podría apuntar a cambios en la cartera de productos, en particular una salida de la repostería convencional.

Tampoco alcanzan un nivel saludable el 96% de las bebidas y el 99% de los productos de confitería y helados, según consta en dicha comunicación interna. Mientras, el 82% de las aguas y el 60% de los lácteos sí llegan a dicho nivel. «Hemos hecho mejoras importantes en nuestros productos, pero nuestra cartera todavía tiene carencias respecto a las definiciones de salud en un panorama donde la presión regulatoria y las demandas de los consumidores no dejan de crecer», explica el documento.

El grupo suizo de alimentación Nestlé incrementó un 1,3% sus ingresos durante el primer trimestre de 2021, hasta los 21.089 millones de francos suizos (19.136 millones de euros), según informó la multinacional, que ha confirmado sus expectativas para el conjunto del año de un crecimiento de sus ventas en torno al 5% en términos orgánicos.

En este sentido, entre enero y marzo de 2021, las ventas de Nestlé crecieron un 7,7% interanual en datos orgánicos, descontando el impacto del tipo de cambio y las variaciones del perímetro contable de la empresa. Nestlé tiene marcas como Nesquik, de cereales (chocapic, Golden Grahams o Cheerios), de lácteos (Sveltesse o La Lechera) o de café (Bonka, Dolce Gusto o Nescafé), vende chocolates como Kit Kat o Milkybar y preparados y congelados como Maggi, Buitoni, Litoral o La Cocinera, entre otros.

Consumo, en contra de la publicidad de productos insanos

El Ministro de Consumo anunció la implementación de Nutri-Score para este 2021. El nuevo sistema se basa en un algoritmo que tipifica los productos de más a menos saludables (de la A a la E y del verde al rojo, en orden descendente). En España ha generado mucha polémica en las últimas semanas este sistema de etiquetado nutricional europeo. Sobre todo, por la baja nota que han recibido productos como el aceite de oliva virgen extra o el jamón ibérico, ya que están compuestos por solo un ingrediente. El aceite, en concreto, tenía una 'D' roja.. Esto ha hecho que Consumo anunciara que se pretendía sacar al aceite de oliva del sistema. El sistema se utiliza para atribuir a cada producto puntos positivos o negativos en función de la cantidad de fibra, proteína, calorías, azúcares, sodio o grasas saturadas que contienen por 100 gramos de producto. Es decir, nutrientes favorables y desfavorables. En total, cinco letras y sus respectivos cinco colores, siendo la 'A' y el verde la categoría para productos más saludables. Así, el consumidor puede elegir mirando la calidad nutricional y diferenciar según la marca.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, sin mencionar la polémica con Nestlé, reiteró este lunes su intención de prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigidos a menores. El responsable del departamento ha dicho que está en contra del patrocinio de Galletas Príncipe a la selección española de fútbol y ha añadido que «un caso de estas características lo que pone de relieve, una vez más, es la insuficiencia de la normativa actual» en materia de publicidad de alimentos dirigidos a menores. Por eso, ha apostado por prohibir anunciar los alimentos «perniciosos» para la salud de los menores, algo que está dispuesto a hacer por decreto si no hay un acuerdo con la industria.