Niegan a las mujeres desfilar con la Centuria Romana en las procesiones de un pueblo de Ciudad Real Los socios de la institución, muchos de ellos mujeres, han votado «no» a la entrada de féminas

J.M.L. Ciudad Real Sábado, 23 de agosto 2025, 12:35 | Actualizado 12:41h. Comenta Compartir

Por tan sólo seis votos de diferencia las mujeres de Villahermosa (Ciudad Real) no podrán desfilar con la Centuria Romana del pueblo en celebraciones religiosas como la Semana Santa o el Corpus Christi. La Corporación Romana de este pueblo de 1.700 habitantes convocó en las recientes fiestas patronales una votación para que sus socios diesen su opinión sobre una reivindicación expresada, sobre todo, por las mujeres de esta localidad de la comarca del Campo de Montiel.

El resultado ha sorprendido a muchos porque sólo el 30 por ciento de los 706 socios ha acudido a votar. Además, de esos 706 socios, 266 son mujeres y muchas de ellas tampoco emitieron su voto. Finalmente, de los 208 votos escrutados, 100 fueron afirmativos, 106 contrarios a la entrada de la mujer en la Centuria y dos se declararon nulos.

«Habíamos elegido las fechas de las fiestas porque habría mucha gente en el pueblo para votar», explica Miguel Andújar, presidente de la Corporación Romana de Villahermosa, una institución con 111 años de historia que cada año se involucra en el desarrollo de la Semana Santa y el Corpus Christi. El acceso de las mujeres a la Centuria Romana que desfila en estas festividades «es una cuestión que nos viene dada, no es un capricho nuestro, es algo que nos vienen reclamando desde hace años las instituciones y otras centurias que nos vienen tachando de machistas», indica Miguel Andújar que prefiere zanjar la polémica afirmando que «en Villahermosa hacemos bien las cosas, con seriedad, responsabilidad y respeto».

El escrutinio final ha dividido a la población de Villahermosa. Hay quien asegura que la tradición masculina debe mandar y quien cree que es necesario abrirse a nuevos tiempos. También se ha criticado que no se permitiera el voto por correo o delegar el voto ya que no todos los socios de la Corporación Romana se encontraban en la localidad el día de la consulta.

De esta forma, la Centuria de la Corporación Romana con la que este pueblo recuerda sus orígenes romanos seguirá compuesta sólo por hombres. Institución que cuenta con escuadra de gastadores, banda de cornetas y tambores y tres compañías de lanceros además de capitán, cornetín, bandera, estandarte y tenientes. Todos ellos hombres ataviados con trajes romanos. Las mujeres, por su parte, sí podrán acompañar a los varones como madrinas pero vestidas con las tradicionales mantillas y peinetas españolas.