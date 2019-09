Abandonan a su hija adoptiva asegurando que era una adulta psicópata que quería matarles Kristine Barnett ha sido acusada de negligencia, cargo que ella niega - / FACEBOOK / Kristine Barnett Kristine Elizabeth Barnett y Michael Barnett dejaron a la pequeña en un apartamento de Estados Unidos y se mudaron a Canadá ELCOMERCIO.ES Martes, 24 septiembre 2019, 20:02

Quienes hayan visto la película de terror 'La huérfana' encontrarán muchas similitudes en el argumento con el que una pareja estadounidense justificó el abandono de su hija adoptiva. Kristine Elizabeth Barnett, que en la actualidad tiene 45 años, y su ahora exmarido Michael Barnett, de 43, han sido arrestados y acusados de varios cargos por negligencia tras mudarse a Canadá en 2013 y abandonar en EE.UU., sin apoyo económico, a una niña ucraniana diagnosticada con enanismo que adoptaron en el año 2010. ¿La razón? La niña, según ellos, era en realidad una psicópata adulta que quería acabar con su vida, según relató a Daily Mail.

Según 'The Washington Post', cuando la policía se comunicó con la menor en septiembre de 2014, esta les dijo que hacía más de un año que no había visto a sus padres adoptivos. Además, estos cambiaron su edad de 11 a 22 años en varios documentos oficiales y le habían alquilado un apartamento antes de mudarse a Canadá y dejarla atrás. La niña habría asegurado a un oficial del Departamento del Sheriff del Condado de Tippecanoe, en Indiana, que llegó a los Estados Unidos «a través de una adopción» en 2008 de su Ucrania natal y que los Barnett la adoptaron dos años después. Según la investigación de las autoridades, que ha durado cinco años, la niña sufría una displasia espondiloepifisaria congénita que había dado lugar a un enanismo. Sin embargo, Kristine Barnett ha declarado su inocencia afirmando que la menor era mucho mayor de lo que sugería su certificado de nacimiento, llegando a describir el proceso de adopción como «fraude».

En declaraciones a 'WISH-TV', la mujer ha calificado a la niña como una «sociópata diagnosticada que ya era adulta todo el tiempo que la conoció». En su perfil de Facebook ha escrito encontrarse «enferma y devastada por la idea de cualquiera de estos cargos», manteniendo que son «cargos falsos». Barnett, incluso, habría mostrado a un medio local una carta escrita por un médico que describía a la niña como «una adulta con signos de su edad evidentes en sus dientes, desarrollo sexual y ciclo menstrual». Los investigadores, no obstante, todavía no han podido comprobar la veracidad del documento. No obstante, la propia madre llegó a afirmar que el vocabulario, expresiones y comportamiento de la menor indicaba que era mayor de lo que creía y que, más allá de esto, la niña llegó a manifestar en ocasiones su intención de hacer daño a la familia: «ella hizo declaraciones y pintó dibujos en los que decía que iba a matar a los miembros de la familia, envolverlos en una sábana y ponerlos en el jardín trasero. Se quedaba de pie junto a nosotros en medio de la noche. No se podía dormir. Tuvimos que esconder todos los objetos punzantes. La vi poner químicos, lejía o algo así en mi café y le pregunté. '¿Qué estás haciendo?' Me dijo: 'Estoy intentando envenenarte'».

La pequeña abandonada por sus padres.

En un caso extraño, todavía quedan algunas preguntas sin respuesta. Desde cómo la niña logró sobrevivir sola durante varios meses hasta por qué se hace ahora la acusación a los Barnett. Además, según 'Daily Mail', la Policía asegura que la niña dejó la ciudad de Lafayette (Indiana) en febrero de 2016. No está claro donde se encuentra en este momento.