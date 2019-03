«De niño me levantaba de la cama y escuchaba salsa» Abraham Morejón en el estudio, durante un descanso de una grabación. / PALOMA UCHA Morejón es un gijonés de ascendencia cubana que empieza a destacar con su reguetón optimista MARCOS GUTIÉRREZ Domingo, 3 marzo 2019, 04:00

Por las venas de Abraham Morejón (Gijón, 1996) corre sangre asturiana y cubana. Ese cóctel, unido a sus inicios en el rap más combativo, quizá explica la originalidad de su propuesta de reguetón con mensaje 100% positivo made in Asturias. En apenas tres años se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, con más de 300.000 reproducciones de su single, 'Vamos a bailarla', en Spotify. Ahora, parafraseando a Tony Montana, se lanza a tratar de demostrar que el mundo es suyo con 'La Amenaza'.

«Mi madre es asturiana y mi padres es cubano, por lo que el lado del salseo y los ritmos tropicales siempre lo tuve presente por ese lado», explica este joven gijonés. En este sentido, aún tiene frescos «esos recuerdos de levantarme de la cama y escuchar salsa». Esa amalgama de influencias, tal vez de manera subconsciente, se juntó con la de sus adorados Tote King, SFDK y Violadores del verso cuando comenzó a hacer sus pinitos a la edad en la que otros niños queman su tiempo libre con las videoconsolas. «Empecé, entre comillas, con once años. Ahí lo que hacía era rapear por los parques con amigos, hacíamos competiciones de improvisar el uno contra el otro», recuerda. Entonces, con algo más de rodaje, «llegó el día de hacer un concierto con el grupo que tenía, con 16 años, en un pub karaoke». Ahí es el cantante José Vera el que lo descubre y se lo lleva al estudio como su primer Cicerone en el mundo discográfico. «Él fue el que me dio la oportunidad de lanzarme al mercado», reconoce. En ese momento grabó la primera canción de su vida, titulada 'Son palabras' y luego llegó 'Vamos a bailarla'. «Entonces me empecé a interesar por las influencias de salseros y merengueros que me llegaban por mi padre, como Tito Nieves u Orishas», reconoce.

Tal vez no cuántico, pero el paso del rap más reivindicativo al reguetón y electrolatino fue «un salto muy grande» en su carrera. Ya en 2016 el remix de su tema 'Vamos a bailarla' con El Jhota fue una verdadera revolución en redes sociales. «En YouTube el tema estaba un poco lento, pero cuando llevaba diez días en la calle me llamó el productor para decirme que llevaba 15.000 reproducciones en diez días en Spotify», rememora Morejón. A día de hoy lleva cerca de 300.000. Tras dos años en los que, «por situaciones de la vida», tuvo que abandonar los escenarios volvió recientemente con 'La amenaza'. «Quería mezclar mis influencias con las de mi padre y crear algo con mensaje, pero bailable; reggaetón mezclado con salsa cubana, sonidos e instrumentos que no se suelen usar en la industria», admite. Morejón se describe como «una persona muy positiva. Si piensas cosas muy positivas las atraes, somos como imanes».

Trata de que ese mensaje positivo se filtre «en un género tachado de machista y que no es para todos los públicos». Además de estar cerrando una gira por Portugal y toda España su objetivo para este año es claro: «Meter nuestra música a todos por ojos, nariz y boca».