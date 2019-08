Nintendo instalará este domingo en la plaza del Marqués de Gijón su camión con videojuegos

La gira de Nintendo Switch estará en Gijón el domingo y el lunes. El camión de la empresa de videojuegos aparcará en la plaza del Marqués durante dos días en los que dará la posibilidad a que todos los aficionados a los videojuegos, y los no tantos, a que prueben diferentes juegos. Su vehículo, carpas y pantalla gigante dejan la posibilidad a sus visitantes de que disfruten de toda clase de juegos. Desde bailar en la calle, siguiendo las coreografías del juego 'Just Dance', hasta convertirse en un jugador profesional de fútbol gracias al 'FIFA 19'. El mundo de Mario Bross es uno de los protagonistas, ofreciendo diferentes juegos del personaje como son 'Super Mario Maker 2' y 'Super Mario Party'. Aún así no es el único. 'Pokémon' es otro de los favoritos, y ofrecerán la posibilidad de convertirte en un entrenador de estas criaturas gracias a 'Let's Go, Pikachu!'.

Tras dos días de diversión, partirá hacia Galicia donde continuará su recorrido hasta llegar a Madrid para poner fin a esta gira.