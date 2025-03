Las noticias que debes conocer al empezar el día

EL COMERCIO Gijón Viernes, 29 de noviembre 2019, 08:47 Comenta Compartir

1. Arcelor condiciona el arranque en enero de su horno alto en Gijón al cese de los paros. Da de plazo hasta el miércoles o encenderá otro en Europa y el asturiano quedará parado 'sine díe', lo que pondrá en peligro las líneas de largos

2. Los ayuntamientos denuncian que las carreteras asturianas llevan diez años «en muy mal estado». El Principado advierte de que por extensión y complejidad no podrá asumir el coste de reparar y mantener la totalidad de la red

3. «Hoy no morimos por el VIH, nos morimos con él». Dos afectados cuentan cómo los avances médicos ayudan a tener «una vida plena»

4. Beatriz López Ponga, nueva directora del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El consejo de administración del SESPA aprueba diez nuevos nombramientos, incluidas las gerencias de Jarrio, Gijón y Mieres

5. Sporting | Javier Fernández: «Si no se mejora, quizá haya que tomar una decisión que no nos gusta». El presidente del Sporting informa a la junta de la salida de José Alberto si el equipo no reacciona. Real Oviedo | Fútbol directo para atar los puntos en casa. Rozada quiere a los suyos más tiempo en campo contrario para minimizar riesgos y no encajar goles