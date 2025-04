Las noticias que debes conocer antes de comenzar el día

EL COMERCIO Gijón Lunes, 23 de diciembre 2019, 08:27 Comenta Compartir

- Asturias jugó 90,6 millones y no ganó ni un décimo del Gordo. Los catalanes rebañan la mayor tajada en un sorteo extremadamente cruel con el Principado | El primer premio se vuelca en Salou, que comparte gloria con Salamanca y Alicante. Comprueba tu número.

- Una protesta en el centro logístico de Lugo de Llanera aviva la huelga de supermercados. La Guardia Civil intervino para permitir la entrada de camiones y evitar el corte de los accesos por carretera, pero se mantuvo el bloqueo.

- El inspector jefe de Atestados de Oviedo, investigado por «abandono de servicio». La Policía abre diligencias contra el mando tras un anónimo que lo sitúa viendo «en un partido de fútbol de su hijo» en Grado estando de servicio.

- 'Fabien' deja olas de 9 metros y medio. La borrasca se aleja de Asturias dejando una estela de daños y árboles caídos | La racha más fuerte de viento se registró en Leitariegos, con 129 kilómetros por hora. El tren con la Meseta quedó interrumpido cuatro horas.

- La Nochebuena y el temporal ponen el pescado por las nubes en toda la región. La merluza, el besugo y el marisco alcanzan su precio máximo del año ante la alta demanda y la escasez de producto causada por el mal estado de la mar.

- Sporting. Djukic: «Espero que entre todos logremos el objetivo». «Estoy muy contento por venir a este gran club», dice el nuevo entrenador del Sporting | El técnico serbio firma hasta final de temporada, con opción a una más.

- El Real Oviedo no remata sus buenas faenas. El equipo de Rozada tuvo el sábado al Racing contra las cuerdas, pero no fue capaz de cerrar el partido y dejó escapar dos puntos | Los azules han dejado escapar varios encuentros por no cerrarlos cuando tenían sometido al rival y eran superiores.