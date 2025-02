Las noticias que debes conocer al empezar el día

E. C.

1. Crisis sanitaria en Asturias | El Principado prevé sancionar como delito contra la salud pública las conductas de riesgo. Salud quiere evitar las «actividades innecesarias» que puedan dar lugar a más brotes. La región sumó ayer veinte nuevos contagios. Asturias sopesa más restricciones en la hostelería para frenar los contagios. «En dos semanas volveremos a ver casos graves en hospitales», dicen los expertos

2. El Gobierno promete a la industria asturiana ayudas y pide que mantenga el empleo. Asegura que el nuevo mecanismo eléctrico permite a las grandes consumidoras ser mucho más competitivas y aporta seguridad jurídica

3. Unidas Podemos mantiene el pulso a Sánchez por la monarquía. Garzon desoye las apelaciones a la unidad de la coalición y vincula la crisis de Juan Carlos I con la Jefatura del Estado

4. Los cortes nocturnos en la 'Y' inician tres años de restricciones de tráfico por obras. Durante dos meses se pintarán las marcas de los carriles provisionales y colocarán barreras para proteger la zona de trabajo de los obreros

5. «Es mi mujer. No me puedo creer que por darle dos patadas me vayáis a detener». La Policía Local de Vigo detiene a un ovetense de 44 años por agredir a su pareja en una céntrica avenida de la localidad gallega

6. Sporting | Mareo se prepara para el regreso del primer equipo. David Gallego acudió a la Escuelta de Fútbol para ultimar los detalles con la vista puesta en el inicio de la pretemporada. Real Oviedo | El regreso al trabajo del Real Oviedo: sin caras nuevas, pero a máxima intensidad. El conjunto azul, que se someterá el jueves a las pertinentes pruebas médicas, iniciará la pretemporada el viernes de tarde si no registra positivos por Covid 19