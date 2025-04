Las noticias que debes conocer al empezar el día

EL COMERCIO Gijón Lunes, 5 de octubre 2020, 07:53 Comenta Compartir

1. Crisis sanitaria en Asturias | Los médicos reclaman más plazas MIR y mejores contratos para cubrir las jubilaciones. Las retribuciones a los especialistas en Medicina de Familia se sitúan en la región por debajo de la media. Murcia es la que mejor paga. El HUCA detecta cuatro contagios en la unidad de hospitalización de cirugía

2. Los sanitarios exigen aparcar las luchas políticas en la gestión de la pandemia. Mediante un documento titulado 'En salud, ustedes mandan pero no saben', 55 asociaciones lanzan un decálogo para hacer frente a la covid-19. Luis Alberto Barriga Martín, director del Imserso: «La lucha partidista es peor que tosernos sin mascarilla»

3. «Probé que me maltrataba, pero no logré que me creyeran. No volveré a denunciar». Una asturiana víctima de maltrato critica que su caso haya sido archivado pese a contar con una grabación en la que su ex confirma la agresión

4. 'Álex' deja los ríos al límite y el aeropuerto con goteras. La terminal registró en tres días tanta lluvia como en todo octubre de 2019. Colunga fue la localidad donde más llovió. El temporal y el cierre de Madrid disparan las cancelaciones para el puente del Pilar

5. Sporting | El Sporting sigue intratable. Otro gol de Djuka da la cuarta victoria consecutiva a los rojiblancos. Real Oviedo | 'Sin tregua' a pesar de los resultados. El Oviedo de Ziganda confirmó en Albacete que tiene las ideas claras, pero sigue adolenciendo de gol para ganar partidos. Derbi Real Oviedo - Sporting | El oviedismo confía en los suyos y optimismo e ilusiones renovadas en el Sporting. Cruce de rachas antes de un partido diferente