La collecha editorial de Les Lletres

PABLO ANTÓN MARÍN ESTRADA XIXÓN. Martes, 11 de mayo 2021, 02:06

Una primavera más la producción editorial n'asturianu allega a los escaparates de les llibreríes la so collecha de Les Lletres. La diversidá de xéneros y temátiques nos títulos nuevos amuesa que la lliteratura nel nuestru idioma va abriéndose pasu a la busca de toa ... triba de llectores, una seña del so puxu ya interés al pesar de les dificultaes coles que se sigue atopando la creación nuna llingua minorizada y ensin un marcu llegal que favoreza la so presencia en tolos ámbitos de la sociedá.

L'homenaxe institucional al escritor Nel Amaro na 42 Selmana de Les Lletres Asturianes, devolvió el so nome a l'actualidá y con ello l'atención a los llibros suyos que caltienen nel so fondu de catálogu los sellos nos que los fuera publicando. La obra del mierense foi una de les más demandaes estos díes nos que los establecimientos llibreros arriendes regalaben cola merca d'un volume na nuestra llingua l'antoloxía preparada por Xandru Fernández con motivu d'esta alcordanza a la so figura: 'Esperté ensin patria pa dormir ensin pruyimientos de conciencia'. La otra gran protagonista editorial d'esta collecha primaveriega foi, ensin dulda, la 'Biblia en llingua asturiana' (Sociedad Bíblica), un auténticu acontecimientu na historia recién de les traducciones al asturianu, resultáu d'años de trabayu d'un equipu interconfesional que cuenta col aval y el rigor de la supervisión llingüística al cargu del profesor Ramón d'Andrés. Novedosa y resaltable ye tamién la presencia ente los últimos llibros salíos d'imprenta de l'apuesta pol xéneru fantásticu. Nella ocupa un sitiu destacáu 'L'home les caparines' (Radagast), primer novela de la yerbata Blanca Fernández, una entretenida hestoria na que l'elementu sobrenatural s'entemez col realismu máxicu, esplorando terrenos poco transitaos na nuestra lliteratura. Con raigañu nel relatu d'imaxinación, inda sofitada na realidá hestórica, úfrese 'La embaxada prieta' (Hoja de Lata) de Nicolás Bardio, una trama d'intrigues polítiques que nos empobina a la corte del rei lleonés Alfonso VIII. Xunta elles, un clásicu contemporáneu de la narrativa infantil: 'Momo' (Radagast) de Michael Ende, vertíu al asturianu por Xesús González Rato, siguiendo la estela d'otros esitoses ficciones como 'La sociedá del aniellu' (Trabe) de Tolkien editada apocayá en traducción del citáu Bardio. La poesía sigue ocupando un espaciu curiosu nel llabor de los autores en llingua asturiana y cola tinta inda fresco aportaron a estes Lletres poemarios como 'Origami' (Impronta), del corveranu Berto García, un singular viaxe pel universu del haiku d'un de los autores más prolíficos de les últimes xeneraciones. A elles pertenez igual, Laura Marcos, acabante publicar 'Díes otros' (Trabe), col qu'algamó el Premiu Fernán Coronas en 2019 y que presenta nestos diecisiete testos, una nueva vuelta de tuerca al so versu concisu, claru, inda envueltu en complexes suxerencies. Xera de creación, puede considerase de bonamiente, la versión asturiana del 'Cantar de mi mismu'(Delallama) de Walt Whitman fecha por Milio Ureta, un brinde bien prestosu a sentir al bardu de la democracia y la llibertá modernes nel nuestru idioma. Y otru sucesu, polo que tien d'infrecuente nel panorama poéticu asturianu, ye la flamante segunda edición de 'Run' (Baxamar), un volume d'Alfredo Garay editáu orixinalmente va dos años y nel qu'afonda na elexía d'aliendu marinu, esconxurando retoriques mansuñaes y tópicos. Fiel a la so cita añal col Día de les Lletres, aporta una nueva entrega de la revista 'Lliteratura' de l'Academia de la Llingua con un estensu númberu monográficu dedicáu a la traducción. Poetes como Anne Carson, Philip Larkin, Ted Hughes, John Berger o Paul Celán y narradores como Clarín, Juan Rulfo, Virginia Wolf, Flannery'O Connor o Lidia Jorge, comparten espaciu na publicación dirixida por Marta Mori, al llau de les avezaes secciones d'inéditos y crítica lliteraria.

