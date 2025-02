«Nes mios hestories siempre hai retranca y crítica social»

P. A. MARÍN ESTRADA XIXÓN. Martes, 16 de febrero 2021, 01:37 Comenta Compartir

Nel Morán (Trubia, 1959) ye diplomáu en Maxisteriu y coautor d'un de los primeros llibros de testu en llingua asturiana: 'Les coses d'Iyán' (1992). El so esmolecimientu cola recuperación del idioma llevólu a militar en Conceyu Bable dende la mocedá, un compromisu al ... que siempre foi fiel y nel que se diba volcar dende la so profesión de docente. Anguañu, retiráu de la enseñanza por motivos de salú, enfótase con vagar y aposientu en siguir cultivando la so pasión pola escritura lliteraria. Encarriláu nun principiu al públicu infantil, colos siete títulos de la serie 'Ñubina' -en collaboración con Maite G. Iglesias- y la novela 'Tyan' -Premiu de Llectures pa Rapazos de l'Academia de la Llingua-, en 2018 publicó 'Fabia' (Trabe), una obra dirixida a llectores adultos y apocayá, la mesma editorial, daba a estampa el so últimu llibru: 'Na sienda'l destín'.

L'escritor desplica que'l so pasu a la narrativa pa un públicu xeneral «vieno después de retirame, porque dolíame muncho escribir pa rapazos. Fice 'Tyan', pero empobinéme al mundu de los adultos y agora mesmo toi satisfechu y contentu de facelo». Respective a los elementos comunes que caltién esta novela nueva respective a 'Fabia', señala que «son bien distintes, inda lleven entrambes dos ingredientes que son los mesmos: per un llau la retranca, dalgo que me vien de familia y que pongo en tolo qu'escribo, y la crítica social, otra cosa que me bien siempre al buche a la hora de poneme a cuntar una historia, dalgo fundamental en min y ensin esos dos rasgos, ta claro que nun diba ser yo mesmu», confiesa. En 'Na sienda'l destín', la visión crítica a la realidá ta na base del argumentu del que parte. El protagonista, Dani Díaz, ye un rapaz qu'acabante rematar los sos estudios universitarios, l'únicu empléu que ye atopar ye'l de porteru d'un edificiu: «Remembra dalgo que munchos vivimos cuando estudiábemos na Universidá y qu'anguañu desgraciadamente sigue siendo abondo más qu' una realidá. Falo de cómo marca l'estremamientu social ente la xente y el so destín na vida. El que vien d'un ambiente probe ye difícil qu'ascienda na escala, siacasu un pocoñín, mientres el que sal d'un ambiente ricu, anque seya un borricu, acaba siendo realmente poderosu. Dani, fuera un celebrín na universidá, el que-yos facía los trabayos a los ricos que nun daben palu al agua pa ganase la vida, porque yera probe y nesi primer empléu como porteru, va atopase a una antigua compañera d'estudios que trabaya nuna emisora de radio nesi edificiu, que yera una borrica, pero ta ehí porque'l so padrín ye'l director. A partir d'ehí entama la historia qu'acaba con traca final», desvela agora. «Los llibros tienen muncha vida. Los personaxes piénsolos d'una manera y son d'otra» Respective a lo qu'espera de la so novela pel llau de los llectores Morán afirma que «como escritor nel momentu qu'acabo un llibru ya nun ye míu ye de quien lu llee, ye él el dueñu y señor». Nesi sen ye consciente de la importancia d'ufiertar una narración con estilu llanu, poco ravesosu: «Una novela nun se puede lleer con un diccionariu» y atopadiza, ya qu'argumenta: «Hai que decatase que nestos tiempos la televisión, les series, internet, tán ganando por goleada a la llectura y como escritor tienes que buscar caminos afayadizos pa que la xente quede atrapala dende'l primer momentu y nun te suelte, porque sinón mal vas con esa competencia». La lliteratura, empara, tien armes difíciles de superar: «Los llibros tienen vida, muncha. Yo cuando escribo tengo una relación grandísima colos personaxes: piénsolos d'una manera y de repente descubro que son d'otra. Préstame planificar la hestoria, saber lo que quiero y cómo va acabar, pero después lléguente los cafiantes de los personaxes y tracamúndientelo too, tienes que volver a modelar el guion. Tienen vida propia», asegura. Anguañu trabaya en dos nuevos títulos, un volume de cuentos y una novela con protagonista femenina, cola que revela pasó-y esa singular esperiencia que caltién colos personaxes: «Después de llevar bastante escrito, descubrí que tenía más vida de lo que pensaba». Igual de somorguiáu na escritura como atentu llector de les novedaes editoriales na nuestra llingua, defende que'l fechu más resaltable del momento actual ye l'abondancia d'autores mozos: «Si tuviere de resumilo nuna palabra, ye esperanza. Ellos son la esperanza y el futuru». Remembra lo distintu que yera'l horizonte va más de cuatro décades, cuando él tenía el so tiempu: «Daquella, por usar la mesma palabra, la esperanza diba a cachinos. Había veces que pensabes que díbamos conquistar el mundu y otres el pesimismu facíate velo too negro. Fueron époques guapes, pero dures. Y lo que nun teníamos yera l'apoyu de los políticos, que nunca supieron tar a l'altura», axunta rotundu.

