L'Academia de la Llingua prepárase pa un escenariu d'oficialidá nel so 40 aniversariu

P. A. M. E. XIXÓN. Martes, 22 de diciembre 2020, 02:16

L'Academia de la Llingua Asturiana remembra la so creación fai agora cuatro décades cola publicación d'un informe tituláu '40 años de compromisu ... con Asturies y la so llingua'. Nél, la institución que preside Xosé Antón González Riaño, fai un estensu repasu al llabor desenvueltu dende la so nacencia n'avientu de 1980 hasta anguañu y amuesa les sos espectatives énte un futuru nel que barrunta la posibilidá d'un contestu de cooficialidá pal asturianu y el gallegu asturianu.

La corporación académica da por rematáu el so llabor de codificación del idioma cola normativa ortográfica y gramatical, xunta'l diccionariu (DALLA) y la fixación d'un modelu estándar. Al empar recalca'l cometíu que-y siñalen los sos estatutos al llau del filolóxicu, el de tutelar y curiar los drechos llingüísticos de los falantes. Ye nesi tarrén onde asitia los sos enfotos nun previsible horizón d'oficialidá «que pondrá nel centru del so llabor nuevos retos y xeres, xunto con problemes que remanezan del procesu de normalización social de la llingua asturiana y d'una mayor presencia d'esta» y plantea la dotación de recursos acordies «a la puesta en práutica d'una política llingüística que tenga en cuenta les nueves condiciones sociolóxiques y sociollingüístiques derivaes del estatus xurídicu de les llingües propies d'Asturies», caltién.

