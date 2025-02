L'archivu abiertu de la nuestra música

L'Archivu de la Música Contemporánea Asturiana (AMCA), la mayor colección de documentos sonoros, audiovisuales, fotográficos y bibliográficos sobre'l trabayu d'artistes y grupos que punxeron la banda sonora al movimientu de recuperación llingüístico-cultural del país, ya ye una realidá. Goxe Producciones y ... Mecigaya Creativa son los promotores d'esta iniciativa que naz con vocación de serviciu públicu pa ufiertar n'accesu llibre estos materiales hasta agora poco conocíos o inéditos que recueyen mediu sieglu de la nuestra historia musical.

La páxina web 'músicasturiana.com' va abellugar esti archivu con conteníos que dirán publicándose periódicamente contestualizaos con información alrodiu de cadún d'ellos. El primer documentu ya puede escuchase va unos díes; trátase del conciertu del 30 aniversariu de Conceyu Bable cellebráu nel Teatru Campoamor d'Uviéu colos principales protagonistes del Nueu Canciu Astur. Aquel actu presentábalu Xune Elipe, cantante de Dixebra, productor ya estudiosu de la escena musical n'asturianu. Él, xunto a Xicu Ariza de Mecigaya, allampiaba de cuantayá pol proyectu qu'agora ve la lluz, partiendo d'un archivu personal que se remonta a la so dómina en Radio Popular d'Avilés nos 80. La bayura de documentación axuntada pa la serie de TPA 'D'ayeri a güei' y pal so ensayu 'Hai una llinia trazada' alendólu a cuayar la idea. «L'AMCA nun tien nada que ver con otros archivos dedicaos a la recoyida de sones tradicionales o al patrimoniu oral. Ésti ta empobináu a tou tipu d'investigadores o a la xente en xeneral interesaos nel fenómenu musical asturianu contemporáneu que va medrando xunta'l movimientu entamáu por Conceyu Bable en 1974. Ye entós cuando entama una nueva dómina pa la nuestra música que llega hasta anguañu», desplica'l so promotor.

Fitos d'esi movimientu como los pioneros del folk astur 'Madreselva' o 'Vox pópuli' de 1970, l'ésitu de La Pastorina o les grabaciones de la I Andecha Musical de 1978 nel antigu Teatru de la Llaboral y de la I Nuechi Celta de Corao en 1983, son delles de les ayalgues que dirá amosando l'AMCA.

El propósitu, afirma Elipe, «ye ufrir una visión de conxuntu de la vitalidá y calidá d'una escena que foi un auténticu milagru por desenvolvese ensin apoyu institucional, namás pola voluntá de los músicos y del públicu que los acoyó». Una historia que sigue mui viva y camín del futuru.