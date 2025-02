Comenta Compartir

Poeta en catalán y castellá, Joan Margarit escribió al empar, que non tornar, como esplica a la lo llargo de la so vida, tola so obra en dambes llingües. Ñacíu en Sanaüja (Segarra, Catalunya) en 1938, pasa la so infancia, adolescencia y primera mocedá en Barcelona, Rubí, Figueres, Girona y Tenerife. Arquitectu de profesión, foi caderalgu de Cálculu d'Estructures de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Nel ámbitu poéticu fíxose con dellos de los premios con más prestixu de les lletres catalanes y castellanes, como, ente otros munchos, el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya o'l Premio Nacional de Poesía, otorgáu pol Ministeriu de Cultura d'España, dambos en 2008. A lo llargo de la so vida asoleyó una llarga riestra de llibros y antoloxíes poétiques, siendo traducíu a delles llingües. La so última visita a Asturies foi en 2019. Morrió'l 16 de febreru de 2021 en Barcelona.

La torna l'asturianu y el textu anterior son de Inaciu Galán (Xixón, 1986), doctor pola Universidá d'Uviéu cola investigación 'La llingua asturiana nel franquismu', escritor, periodista -ta acabante estrenar espaciu propiu na RPA- y xestor cultural. Suma tamién una llarga riesta de premios lliterarios y publicaciones.

Habrás de tornar a escribir

Habrás de tornar a escribir

l'epílogu escuru de la to lóxica

yá qu'inores, entá, nomes de páxaros

y de preseos escaecíos de cultivu

El dios de les manes vacies tornó

en cata de lo que nun escribisti entá.

Habrás de garrar al chascu la propia,

deseada grandeza, yá que, siempres,

nes tos hestories salen

columnes y ponentes,

un vieyu vezu de solitariu.

Hauràs de tornar a escriure

Hauràs de tornar a escriure

l'obscur epíleg de la teva lògica,

ja que ignores, encara, noms d'ocells

I d'eines oblidades de conreu.

El déu de les mans buides ha tornat

cercant el que no has escrit encara.

Hauràs de prendre al desencís la pròpia,

desitjada grandesa, ja que, sempre,

a les teves històries hi surten

columnes i ponents,

un vell costum de solitari.

Conocencia

Cavar ente les piedres, los tapinos

y los raigaños que nunca vas arrincar.

Pero esti ye'l preciu del que ye fondu.

Cavar ye relixoso.

Ye una una forma de bondá.

Cavar pela nueche. Dempués arrodiellase

y llevantar los güeyos a les estrelles

sabiendo qu'hai que buscalo too na tierra:

cómo construyir una casa,

cómo escribir un poema.

Ya inclusive dende onde tornar a querer

nesti temporal de l'alcordanza.

Coneixement

Cavar entre les pedres, els terrossos

i les arrels que mai no arrencaràs.

Però aquest és el preu del que és profund.

Cavar és religiós.

És una forma de bondat.

Cavar de nit. Després agenollar-se

i aixecar els ulls a les estrelles

sabent que cal buscar-ho tot a terra:

com construir una casa,

com escriure un poema.

I fins i tot des d'on tornar a estimar

en aquest temporal de la memòria.

Esbilla

Esbilla'l patrimoniu del mañana

enriba'l sable onde los cascoxinos

amuesen la simetría

de la espiral, centre de la so guapura.

Mira dientro de ti: cascos de la nueche,

nacre de la claridá, piedra del silenciu.

Too frañío por tempestaes de la lluz

y vuelto con cuidáu a les arenes

d'esta conocencia tardiega de tu.

Recull

Recull el patrimoni del matí

damunt la sorra on els petits cargols

mostren la simetria

de l'espiral, centre de llur bellesa.

Mira dins teu: petxines de la nit,

nacre de la claror, roc del silenci.

Tot trencat per tempestes de la llum

i retornat amb cura a les arenes

d'aquest tardà coneixement de tu..