La potente novedad en el armamento de la policía que desata las risas en Instagram: «Ni en el Área 51 existe» Los agentes han publicado una foto para presentar un nuevo arma en la red social y se han sucedido las reacciones EL COMERCIO Gijón Martes, 24 septiembre 2019, 17:58

Cada vez son más las instituciones que han decidido modernizarse y subirse al tren de las redes sociales, desde donde proyectan su mensaje y se posicionan para que los ciudadanos puedan conocerles mejor. La Policía Nacional es cada vez más dada a lanzar sus mensajes a través de sus distintos perfiles en la red, despertando así el interés e interacción de los usuarios.

Así ocurrió el lunes, cuando la Policía Nacional subió una imagen a Instagram en la que aparece un agente portando un arma potente sin más explicación que la siguiente: «En los grandes eventos deportivos velamos por tu seguridad y la de todos, para que puedas disfrutar viendo a tu equipo».

Los comentarios de los seguidores del perfil en Instagram no se han hecho esperar, algunos de ellos con mucho ingenio. «No existe ni en el Área 51», decía uno haciendo referencia al destacamento remoto de la Base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. «El nuevo arma que van a meter en el Fortnite», comentaba otro sobre uno de los videojuegos de moda. «¿Y ese bazuka?», proseguía un tercero. Pero no todos han sido tan amables, también había alguno que criticaba esta instantánea: «¿Otra vez con el postureo? Me tenéis hartito».

Lo cierto es que la imagen subida por la Policía Nacional tiene el objetivo de dar a conocer el armamento que se utiliza en los grandes eventos deportivos en España. Concretamente, este corresponde a un inhibidor de drones UAV-D04JAI Jammer, es decir, una herramienta para evitar que, por ejemplo, en los partidos fútbol, ningún aparato no tripulado pueda sobrevolar el estadio para tomar alguna imagen o incluso para poner en peligro la seguridad de los aficionados. Un arma impactante y efectiva, pues puede alcanzar a un objetivo a dos kilómetros de distancia, que ha provocado las risa de cientos de internautas.